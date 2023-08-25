Путін убив Пригожина без наслідків, але загибель Уткіна породить нові конфлікти, — ISW

За даними аналітиків, главі Кремля вдалося відокремити засновника ПВК від самих найманців, після чого він уже міг ліквідувати його й уникнути подальшої "канонізації".

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Російському президенту Володимиру Путіну вдалося уникнути сценарію, за якого засновника групи найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина після його загибелі могли вважати мучеником. Але смерть так званого "Вагнера" Дмитра Уткіна, який перебував на борту літака разом із Пригожиним, у лавах найманців довго згадуватимуть. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 24 серпня.

Раніше аналітики ISW зазначали, що Путін не поспішав усувати Пригожина, побоюючись обурення з боку ПВК "Вагнер". Але згодом вирішив, що вже достатньо відокремив найманців від Пригожина і тепер може вбити засновника організації без наслідків.

Що ж стосується вбивства Уткіна, тут розрахунок, ймовірно, полягав у безпосередній ліквідації керівників "Вагнера".

Після падіння літака Пригожина 23 серпня джерела, пов'язані з Вагнером, судячи з усього, більше уваги приділили саме втраті Уткіна.

"Невдоволення щодо вбивства Уткіна може стати приводом для подальших конфліктів між російським військовим істеблішментом і нинішніми та колишніми співробітниками "Вагнера", — йдеться в публікації.

Аналітики все ж вважають, що помсти тим, хто, на думку "вагнерівців", відповідальний за смерть Уткіна, відразу не буде.

Нагадаємо, що, намагаючись не провокувати Путіна, Лукашенко відмовчуватиметься про смерть Пригожина. Але його можливості щодо переговорів і перешкоджання зближенню так званої Союзної держави різко зменшилися.

Також повідомлялося, що кремлівські керівники після загибелі Пригожина можуть остаточно знищити ПВК "Вагнер".