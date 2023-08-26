Окупанти тікають: в ISW назвали напрямок, де ЗС РФ зазнали масштабних втрат

За даними аналітиків, втрати викликали обурення щодо російського військового командування. Повідомляється, що командири окупантів ігнорують скарги особового складу про великі втрати та важкі умови.

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Необізначені підрозділи ЗС РФ зазнали суттєвих втрат через недостатню підтримку на території островів, розташованих у дельті річки Дніпро в Херсонській області. Про це повідомляється у звіті ISW.

Згідно з даними аналітиків, втрати викликали невдоволення в лавах російського військового командування. Повідомляється, що імовірно командири окупаційних сил ігнорують скарги від особового складу щодо значних втрат і важких умов.

Командир роти з лав армії РФ спробував евакуювати свій підрозділ з острова, однак вищі начальники наказали припинити операцію з виведення та відсторонити командира від посади. Крім того, двоє інших командирів, які висловили підтримку цій ініціативі, були також звільнені.

Інші офіцери російської армії розкритикували вище командування за нездатність узяти на себе відповідальність під час евакуації. Російський інформаційний простір раніше критикував військове командування за аналогічні невдачі в боях біля Антонівського мосту.

Нагадаємо, що в ISW відзначили успіхи України під Роботиним: українська група контрнаступу наближається до другої лінії російської оборони.

Також повідомлялося, що напередодні, 22 серпня, американські військові дослідники зазначали, що у ЗСУ є можливість пройти мінні поля. У Генштабі ЗСУ, зі свого боку, зазначили, що українські захисники просуваються в напрямку Мелітополя.

А 7 серпня Володимир Зеленський говорив, що контрнаступ іде складно і ми маємо бути терплячими, якщо хочемо перемогти. Позитивним фактом є те, що українська армія перебуває у фазі наступу, а не відступає.