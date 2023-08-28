У Вінниці викрили понад 10 членів ВВК, які продавали довідки ухилянтам, — СБУ

Правоохоронці встановили понад 200 епізодів незаконної діяльності групи. Свої послуги вони оцінювали від 3 до 10 тис. доларів залежно від діагнозу та терміновості.

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Служба безпеки України викрила у Вінниці понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали військовозобов'язаним, які бажали виїхати за кордон, підроблені документи. Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві розповіли, що зуміли затримати організатора схеми — чиновника місцевого лікувально-діагностичного центру "на гарячому" під час передачі йому грошей. Він залучив до незаконної діяльності понад 10 осіб. Насамперед чиновників обласної військово-лікарської комісії.

За гроші вони пропонували потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість послуг становила від 3 до 10 тис. доларів. Сума залежала від складності діагнозу і терміновості виготовлення довідок.

Після отримання замовлення організатор звертався до своїх спільників із місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки щодо стану здоров'я чоловіків і створювали підставу для списання ухильників із військового обліку та зняття обмежень для виїзду за кордон.

Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів, скоєних зазначеною групою.

Під час обшуків в автомобілі та за місцем роботи і проживання затриманого виявили гроші, отримані корупційним шляхом, документи, чорнові записи та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій фігуранта за ч. 2 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 26 серпня в СБУ заявили, що затримали посадовців військкоматів і військово-лікарських комісій у Києві, Одесі та Харківській області, які продавали військовозобов'язаним медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров'я.

28 серпня у ДБР розповіли, що перші результати перевірки Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки і військово-лікарських комісій будуть оприлюднені в перших числах вересня.