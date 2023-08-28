Скандал з куртками для ЗСУ: у Туреччині їх можна придбати за 38 доларів за штуку, — ЗМІ

Міністерство оборони могло закупити у Туреччині куртки для ЗСУ значно дешевше, аніж це було зроблено, вважають журналісти.

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Міноборони України намагається подати історію із закупівлею курток для ЗСУ у Туреччині, як щось близьке до ринкових реалій, але журналісти з'ясували, що навіть в роздріб подібні куртки в Туреччині коштують дешевше, ніж їх оптом закупила Україна. Про це пише видання "Наші гроші".

Журналісти перевірили сайти оголошень у Туреччині і з'ясували, що військові куртки тут коштують в середньому від 38 до 68 доларів, а не по $86, як їх закупило МО, і що обійшлося бюджету України в $30 млн.

Ось куртка за 68 доларів у перерахунку з турецьких лір (курс – одна ліра коштує 3,8 цента).

Ось куртка за 67 доларів.

За 55 доларів продається куртка і штани.

Є подібна куртка за 39 доларів.

Це все роздрібні ціни у Туреччині.

Також журналісти "Наших грошей" виявили, що отримані від Туреччини куртки реалізують на OLX (нині вже продано) по ціні 1000 гривень за куртку, або 27 доларів.

За даними "Наших грошей", з усієї партії поставлених з Туреччини курток на 30 мільйонів доларів, куртки на 9 мільйоні важили менше, ніж 1,5 кг, що вважається нормою для зимової куртки.

Нагадаємо, що Міноборони закупило 4 900 "камуфляжних жакетів" вартістю по 29 доларів кожен на загальну суму — 142 тисячі 100 доларів. Але дорогою між Туреччиною та Україною вартість цієї партії курток зросла майже на 300 тисяч доларів — вони вже з 29 доларів за штуку стали коштувати по 86 доларів.

Раніше повідомлялося, що Рада звернеться до НАБУ через скандальну закупівлю курток.