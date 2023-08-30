"Акція підтримки": в ОК "Південь" розповіли деталі підняття прапору України на лівобережжі

Операція зі звільнення Херсонської області триває. У командуванні не можуть розповісти багато подробиць через зберігання режиму тиші.

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Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що підняття українського прапора над поселенням Дачі Херсонської області на лівому березі Дніпра є "акцією підтримки віри тих людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях". Про це вона повідомила в коментарі "24 Каналу".

"Місцевим, які перебувають під окупацією, дуже потрібна підтримка для того, щоб вони розуміли, що Сили оборони знаходяться поруч і роблять свою роботу", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що ЗСУ продовжують працювати над звільненням Херсонської області від окупантів, проте це потребує режиму тиші. З її слів, поки рано говорити про суттєві успіхи на лівобережній Херсонщині. Крім цього, Гуменюк розповіла, що на лівому березі в окупантів агонія через "вибори", якими вони знову хочуть проголосити своїми так звані "нещодавно приєднані землі". Тому людям потрібна підтримка та розуміння, що Сили оборони поруч та готові їх захищати.

Наталія Гуменюк додала, що повідомляти інші деталі операції поки небезпечно, проте наголосила, що подальше звільнення Херсонської області є очевидним і для ЗСУ, і для російських окупантів.

Нагадаємо, 29 серпня Наталія Гуменюк підтвердила підняття українського прапора на лівому березі Херсонської області. Стяг встановили неподалік від Антонівського мосту. ЗСУ висадилися на лівобережжі, аби підняти дух людей та показати, що лівий беріг — це Україна.

Того ж дня аналітики моніторингової групи DeepState заявили, що українські бійці змогли закріпитися на лівому березі Дніпра. Відео з селища Дачі свідчить про те, що там є гарнізон, і ЗСУ вдалося закріпитися.