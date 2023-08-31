Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

Українець Дмітрієв має контакти з ГРУ, ФСБ, донькою Путіна і робить бізнес з Кремлем, - ЗМІ

Кирило Дмітрієв, Путін Дмітрієв, Кирило Дмітрієв Кремль, Дмітрієв санкції, Дмітрієв Російський фонд прямих інвестицій
Фото: З відкритих джерел | Кирило Дмітрієв та Володимир Путін - що їх об'єднує

Вся кар'єра Кирила Дмітрієва тісно пов'язана з російськими спецслужбами. Зокрема, він має документи ГРУ, громадянство двох країн, два паспорти, знайомства в оточенні президента Путіна і заробляє майже 140 млн руб. на рік.

Related video

Російський підприємець Кирило Дмітрієв народився в Україні, але став у РФ фігурою, наближеною до оточення президента РФ Володимира Путіна. Розслідувачі з'ясували, що успішним він став завдяки дружбі з донькою Путіна. При цьому має певну особливість: хизується прямими контактами з посадовцями. Про це розповіло видання The Insider.

Розслідувачі назвали Дмітрієва "вирішувачем проблем з Кремля" і розповіли про його життєвий шлях. Почав він як громадянин України і друг Віктора Пінчука, олігарха і зятя президента Леоніда Кучми. Продовжив як людина з документами ГРУ і друг Катерини Тихонової, доньки президента РФ Володимира Путіна.

Дмітрієв: зв'язки з ГРУ

Кирило Дмітрієв народився в Україні у 1975 році, ідеться у розслідуванні. Після здобуття Україною незалежності, йому пощастило вперше: в 14 років потрапив до США за програмою "Народної дипломатії". Далі вдалось закінчити три престижних навчальних заклади (Fооthill College, Стенфордський університет, Гарвардську школу бізнесу) і попрацювати у двох відомих компаніях — Goldman Sachs та McKinsey & Company.

У 2000 році чоловік оселився у Москві — йому на той час було 25 років. Розслідувачі з'ясували, що вже тоді він був якимось чином пов'язаний з ГРУ. Зокрема, про це свідчить офіцерський документ з номером АМ 1198939, який він використав, реєструючи авто. Посвідчення зі схожими номерами мали співробітники ГРУ та Академії Служби зовнішньої розвідки, пише The Insider.

Документ Кирила Дмітрієва Fullscreen
Документ Кирила Дмітрієва
Фото: The Insider

Також є питання до російського паспорта Дмітрієва — їх у нього два: перший має номер 462074****, другий — 451099****. Розслідувачі так і не отримали пояснень щодо цієї "дивовижі".

Через 7 років — у 2007 році — Дмітрієв почав бізнес в Україні. За "збігом обставин", він отримав посаду в компанії Icon Private Equity, пов'язану з зятем Кучми Віктором Пінчуком. Розслідувачі припустили, що тоді він начебто зрозумів, як досягати успіху: "Дмитрієв дійшов остаточного висновку, що головна запорука успішного бізнесу — це адміністративний ресурс".

Дмітрієв — "розв'язувач питань" Кремля

Наступна удача Дмітрієва — одруження на Наталі Поповій, близькій подрузі доньки Володимира Путіна Катерини Тихонової.

Наталя Попова Fullscreen
Наталя Попова
Кирило Дмітрієв Fullscreen
Кирило Дмітрієв

Незабаром після одруження фігуранта познайомили з Сергієм Івановим, очільником Адміністрації президента і він раптом став головою Російського фонду прямих інвестицій. Паралельно має куратора — Андрія Чоботова, генерал-лейтенанта ФСБ. З часом Дмітрієв став співпрацювати з новим головою Адміністрації президента Антоном Вайно.

Вдалі знайомства, як стверджують розслідувачі, відкрили для Дмітрієва усі кабінети Кремля. Він часто демонстрував свої близькі контакти. Наприклад, міг під час перемовин зателефонувати комусь з високопосадовців, включити гучний зв'язок і діяти саме так, як йому рекомендував співрозмовник. The Insider почув про це від анонімного джерела, яке описувало ситуацію наступними словами: "Після дзвінка здивовані партнери не ставили зайвих питань і були майже на все згодні".

Розслідувачі перелічили, чим фігурант займався:

  • надавав доньці Путіна свій літак Gulfstream G650 для польотів до Мюнхена;
  • передавав інсайдерську інформацію Кирилу Шамалову (зятю Путіна);
  • розв'язував проблеми "великого бізнесу, банків, арабських та китайських інвесторів";
  • допоміг звільнити з російської в'язниці американського підприємця Майкла Калві — його засудили за "шпигунство";
  • засідав у наглядових радах Газпромбанку, Ростелекому, Алроси, Транснафти, Російської залізниці.

Також The Insider розповіли про прибутки Дмітрієва: у 2021 році він заробив близько 138 млн руб. При цьому має документи ГРУ, паспорт України, два паспорти РФ і входить у найвищі кабінети Кремля, наголошують розслідувачі. За умінням розв'язувати питання він настільки ж впливовий, як "ходоки до Кремля, які мають "доступ до тіла" — Валентина Терешкова, Геннадій Хазанов, Володимир Винокур.

Зазначимо, Кирило Дмітрієв перебуває під санкціями через свою активну підприємницьку діяльність у Росії. При чому його покарали за бізнес у сфері, стратегічно важливій для уряду РФ. Зокрема, він згадується у санкційних списках США, Британії, Австралії, Нової Зеландії, Канади. Натомість його активності поки що поза межами уваги ЄС, Швейцарії, України та Японії.

Нагадуємо, 23 серпня 2023 року розбився літак Євгена Пригожина — 62-річного громадянина РФ, який також був наближеною до Путіна особою. 30 серпня його таємно поховали у Санкт-Петербурзі, а від розслідування причин авіакатастрофи усунули міжнародних експертів.

Ще одна наближена до Путіна особа — голова Чечні Рамзан Кадиров: аналітики припускають, що він може повторити долю Пригожина.