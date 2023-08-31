"Бук", та радар "Прєдєл-Е": оновлені втрати російських військ за даними Oryx (список)

Українські військові продовжують вибивати російську артилерію, бронетехніку, а також захоплюють нові трофеї. Зокрема Т-80БВМ.

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Оновлені дані втрат російських військ мають 53 одиниці техніки. Деякі з них стали трофеями для ЗСУ. Про це повідомляє проєкт Oryx.

В список втрат додають техніку, яка була зафіксована на фото чи відео. Тому у оновлених втратах української армії є техніка, яка була втрачена ще у 2022 році. Відтак російські війська мають менше втраченої техніки, ніж українські.

Українські війська вибили рідкісну техніку окупаційних військ. Зокрема радар для ЗРК Бук-М3 9С36М, а також загоризонтну радіолокаційну станцію "Прєдєл-Е" — це новітня техніка, яку у РФ презентували у 2017 році. Її мінімальна заявлена дальність дії 400 км й позиціюється як загоризонтна.

Найбільше втрат російські окупанти понесли у легкоброньованій техніці:

6 — БМП-2;

5 — МТ-ЛБ;

4 — БТР-82;

3 — БМП-1;

1 — БТР-80;

1 — БТР-МДМ.

Окрім цього окупанти втрачали броньовики "Тигр-М", КамАЗ "Тайфун".

Оновлений список російських втрат

Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу й знищили: 3 гармати Д-30, 2 САУ "Мста-С" та 1 САУ "Гвоздика". Усього було знищено 6 артилерійських установок. ЗС РФ втратили 8 танків, з яких один Т-80БВМ став українським трофеєм. Також трофеєм став БПЛА Supercum 350.

Військові знищили 12 російських вантажівок по типу Урал та КаМАЗ. Аналітик Річард Верекер також фіксує тенденцію, що окупанти почали втрачати менше 122-мм РСЗВ по типу "Град".

Втрати російської артилерії по типу: гаубиці (помаранчевий), САУ (сірий колір) та РСЗВ (жовтий)

Як вже було зазначено вище, у список українських втрат додалися дані й за 2022 рік, тому у списку 75 одиниць техніки. Також є частина "відносно свіжих" втрат. Проте пропорцію, скільки нових втрат, а скільки 2022 року, не називають. Тому в списку є значна кількість західних броньовиків: 5 MRAP Oshkosh M-ATV, з яких один пошкоджено, Kirpi MaxxPro. Західна техніка продовжує показувати високі показники виживаності: пошкодили БМП CV9040, БТР Sisu XA-185 та інші.

Оновлений список втрат українських військ включно з даними за 2022 рік

Нагадаємо, 30 серпня ЗМІ писали, що Україна створила наземну версію РК "Нептун", яка має збільшену бойову частину та радіус дії.

29 серпня Forbes повідомляв, що ЗСУ втратили одиниці Leopard 2, а не десятки.