"Бук", и радар "Предел-Э": обновленные потери российских войск по данным Oryx (список)

Украинские военные продолжают выбивать российскую артиллерию, бронетехнику, а также захватывают новые трофеи. В частности Т-80БВМ.

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Обновленные данные потерь российских войск имеют 53 единицы техники. Некоторые из них стали трофеями для ВСУ. Об этом сообщает проект Oryx.

В список потерь добавляют технику, которая была зафиксирована на фото или видео. Поэтому в обновленных потерях украинской армии есть техника, которая была потеряна еще в 2022 году. Из-за чего российские войска имеют меньше потерянной техники, чем украинские.

Украинские войска выбили редкую технику оккупационных войск. В частности радар для ЗРК Бук-М3 9С36М, а также загоризонтную радиолокационную станцию "Предел-Э" — это новейшая техника, которую в РФ презентовали в 2017 году. Ее минимальная заявленная дальность действия 400 км и позиционируется как загоризонтная.

Больше всего потерь российские оккупанты понесли в легкобронированной технике:

6 — БМП-2;

5 — МТ-ЛБ;

4 — БТР-82;

3 — БМП-1;

1 — БТР-80;

1 — БТР-МДМ.

Кроме этого оккупанты теряли броневики "Тигр-М", КамАЗ "Тайфун".

Обновленный список российских потерь

Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу и уничтожили: 3 пушки Д-30, 2 САУ "Мста-С" и 1 САУ "Гвоздика". Всего было уничтожено 6 артиллерийских установок. ВС РФ потеряли 8 танков, из которых один Т-80БВМ стал украинским трофеем. Также трофеем стал БПЛА Supercum 350.

Военные уничтожили 12 российских грузовиков по типу Урал и КаМАЗ. Аналитик Ричард Верекер также фиксирует тенденцию, что оккупанты начали терять меньше 122-мм РСЗО по типу "Град".

Потери российской артиллерии по типу: гаубицы (оранжевый), САУ (серый цвет) и РСЗО (желтый)

Как уже было отмечено выше, в список украинских потерь добавились данные и за 2022 год, поэтому в списке 75 единиц техники. Также есть часть "относительно свежих" потерь. Однако пропорцию, сколько новых потерь, а сколько 2022 года, не называют. Поэтому в списке есть значительное количество западных броневиков: 5 MRAP Oshkosh M-ATV, из которых один поврежден, Kirpi MaxxPro. Западная техника продолжает показывать высокие показатели выживаемости: повредили БМП CV9040, БТР Sisu XA-185 и другие.

Обновленный список потерь украинских войск включительно с данными за 2022 год

Напомним, 30 августа СМИ писали, что Украина создала наземную версию РК "Нептун", которая имеет увеличенную боевую часть и радиус действия.

29 августа Forbes сообщал, что ВСУ потеряли единицы Leopard 2, а не десятки.