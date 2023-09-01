"У росіян буде палати": Данілов пригрозив Кремлю українськими далекобійними ракетами (відео)

За словами секретаря РНБО, виробництво далекобійної зброї в Україні триває й дальність у 700 кілометрів — це не максимальне обмеження для цього озброєння.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов 1 вересня в ефірі спільного телемарафону заявив, що противник вже періодично відчуває на собі українську далекобійну зброю.

При цьому він наголосив, що Україна дотримується міжнародних правил і не воює з пересічними громадянами Російської Федерації.

"Те, що стосується нашої зброї, вона використовується суто по військових об'єктах згідно з всіма нормативно-правовими міжнародними правилами", — сказав секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що українські війська не атакують дитячі садочки, лікарні або інші об'єкти, де є цивільні, і саме в цьому є принципова різниця між Україною і Росією.

За його словами, розробка далекобійної зброї — це дуже складний процес, який займає час. Перший указ щодо розробки ракетної програми датований ще 1 березня 2020 року. Це потужна робота великих колективів і на сьогодні Україна має результат.

"Повірте, що найближчим часом у декого буде палати. І палати буде в прямому сенсі цього слова", — наголосив Данілов.

Ба більше, за його словами, виробництво далекобійної зброї в Україні триває й дальність у 700 кілометрів — це не максимальне обмеження для цього озброєння.

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Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що Україна розраховує на далекобійні ракети JASSM для F-16. Високоточна ракета AGM-158A JASSM призначена для ураження сильнозахищених або особливо важливих цілей на далеких дистанціях. Політ базового варіанта ракети досягає 370 км.

Раніше українцям пояснювали, чому ЗСУ потрібні ракети Taurus. Після передачі крилатих ракет усі військові локації, як запевняє аналітик Олександр Коваленко, будуть під вогневим впливом України.