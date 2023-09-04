Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Воював у Дебальцевому: Залужний призначив нового голову ТЦК у Львові (фото)

Денис Чаюк, призначення, Львівський ТЦК та СП
Головою Львівського ТЦК та СП став Герой України Денис Чаюк

Відомо, що місце посів Денис Чаюк. Крім Дебальцевого, військовий також брав участь у боях за Луганський аеропорт. На цій посаді він змінив місцевого депутата Олександра Тіщенка.

Related video

У понеділок 4 вересня Героя України Дениса Чаюка призначили начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомили в пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook.

"Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним було призначено начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки — полковника Дениса Чаюка", — йшлося в повідомленні.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький привітав Дениса Чаюка з новим призначенням.

"Вітаю полковника Дениса Чаюка з призначенням на посаду начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — сказав Денис Чаюк.

Крім цього, він подякував за службу колишньому начальнику Львівського обласного ТЦК та СП Олександрові Тіщенку, який є депутатом Львівської облради від "Слуги народу".

Полковник Денис Чаюк: що про нього відомо

Голова Львівської ОВА Козицький повідомив, що Денис Чаюк — учасник російсько-української війни, був заступником командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Він брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве, під час визволення села Малинівка Запорізької області у березні 2022 року отримав поранення через російську гранату.

24 квітня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського Денису Чаюку присвоїли звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Денис Чаюк, Володимир Зеленський, нагородження, Золота Зірка Fullscreen
Денис Чаюк під час вручення ордена "Золота Зірка"

Нагадаємо, 17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який затверджує рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо звільнення всіх голів обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

12 серпня представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що після звільнення голів обласних ТЦК та СП планують зайнятися чисткою районних і міських ТЦК і СП.