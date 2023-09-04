Воював у Дебальцевому: Залужний призначив нового голову ТЦК у Львові (фото)

Відомо, що місце посів Денис Чаюк. Крім Дебальцевого, військовий також брав участь у боях за Луганський аеропорт. На цій посаді він змінив місцевого депутата Олександра Тіщенка.

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У понеділок 4 вересня Героя України Дениса Чаюка призначили начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомили в пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook.

"Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним було призначено начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки — полковника Дениса Чаюка", — йшлося в повідомленні.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький привітав Дениса Чаюка з новим призначенням.

"Вітаю полковника Дениса Чаюка з призначенням на посаду начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — сказав Денис Чаюк.

Крім цього, він подякував за службу колишньому начальнику Львівського обласного ТЦК та СП Олександрові Тіщенку, який є депутатом Львівської облради від "Слуги народу".

Полковник Денис Чаюк: що про нього відомо

Голова Львівської ОВА Козицький повідомив, що Денис Чаюк — учасник російсько-української війни, був заступником командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Він брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве, під час визволення села Малинівка Запорізької області у березні 2022 року отримав поранення через російську гранату.

24 квітня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського Денису Чаюку присвоїли звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Денис Чаюк під час вручення ордена "Золота Зірка"

Нагадаємо, 17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який затверджує рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо звільнення всіх голів обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

12 серпня представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що після звільнення голів обласних ТЦК та СП планують зайнятися чисткою районних і міських ТЦК і СП.