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Военный Фокус Российско-украинская война

Воевал в Дебальцево: Залужный назначил нового председателя ТЦК во Львове (фото)

Денис Чаюк, назначение, Львовский ТЦК и СП
Председателем Львовского ТЦК и СП стал Герой Украины Денис Чаюк

Известно, что место занял Денис Чаюк. Кроме Дебальцево, военный также участвовал в боях за Луганский аэропорт. На этой должности он сменил местного депутата Александра Тищенко.

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В понедельник 4 сентября Героя Украины Дениса Чаюка назначили начальником Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП в Facebook.

"Приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генералом Валерием Залужным был назначен начальником Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки — полковник Денис Чаюк", — говорилось в сообщении.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий поздравил Дениса Чаюка с новым назначением.

"Поздравляю полковника Дениса Чаюка с назначением на должность начальника Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки", — сказал Денис Чаюк.

Кроме этого, он поблагодарил за службу бывшего начальника Львовского областного ТЦК и СП Александра Тищенко, который является депутатом Львовского облсовета от "Слуги народа".

Полковник Денис Чаюк: что о нем известно

Председатель Львовской ОВА Козицкий сообщил, что Денис Чаюк — участник российско-украинской войны, был заместителем командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Он участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево, во время освобождения села Малиновка Запорожской области в марте 2022 года получил ранение из-за российской гранаты.

24 апреля 2022 года указом президента Украины Владимира Зеленского Денису Чаюку присвоили звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

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Денис Чаюк во время вручения ордена "Золотая Звезда"

Напомним, 17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об увольнении всех глав областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

12 августа представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что после увольнения глав областных ТЦК и СП планируют заняться чисткой районных и городских ТЦК и СП.