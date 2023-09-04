Біля резиденції Путіна у Підмосков'ї розмістили ЗРГК "Панцир С-1", — росЗМІ (фото)

ЗРГК "Панцир С-1" встановили біля селища Заріччя у Підмосков'ї, що менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента.

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Біля резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові Московської області встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1". Про це повідомило російське видання "Радіо Свобода".

"Панцирі" встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові", — сказали журналісти.

Зазначили, що у неділю 3 вересня телеканал "Росія" у програмі "Вісті тижня" показав відео з будівництва нового майданчика для розміщення протиповітряної оборони "Панцир С-1" у Москві.

Журналісти "Радіо Свобода" з'ясували, що ППО розташована поруч із селищем Заріччя, де в січні вже стояла ця система ППО. Згідно з супутниковими знімками Google, "Панцир С-1" стояв у чистому полі. Наприкінці січня майданчик зробили стаціонарним, а наразі поставили паркан навколо ППО і побудували подіуми для установок, як видно на супутниковому знімку Planet.com від 3 вересня 2023 року.

"Панцир С-1": що відомо

Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування. ППО призначена для захисту малорозмірних об'єктів під час повітряних атак. Також комплекс може вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями та живою силою.

Нагадаємо, у РФ придумали, як захистити Москву від ударів безпілотників. Зокрема, в Підмосков'ї почали робити башти, на які встановлюють зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

У липні стало відомо, що зенітний ракетно-гарматниий комплекс "Панцир — С1", встановлений на даху Міноборони РФ, не зміг збити безпілотник попри те, що ППО розміщена менш ніж за 300 метрів від місця удару.