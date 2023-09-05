Передадуть Україні: Бельгія закупила у Німеччини ракети типу "море-повітря" Sea Sparrow, — ЗМІ

За даними журналістів, Брюссель може ухвалити рішення про новий пакет допомоги для української армії на 150 000 євро.

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Міністерство оборони Бельгії закупило у Німеччині 14 ракет класу "море-повітря" RIM-7 Sea Sparrow, частина з яких призначені для Сил оборони України. Про це пише бельгійська газета L'Echo.

Повідомляється, що вісім із закуплених ракет передадуть Україні. У канцелярії голови Міноборони Бельгії Людивін Дедондер зазначили, що ця допомога "ілюструє взаємодоповнюваність бельгійської підтримки".

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У публікації також ідеться про те, що бельгійський уряд може ухвалити рішення про виділення Україні нового пакета військової допомоги на більш ніж 150 000 євро. Близько третини цієї суми припадає на закупівлю згаданих ракет. Вартість однієї ракети склала приблизно 7000 євро.

За даними журналістів, міністр оборони Бельгії також пропонує передати ЗСУ 3200 магазинів FNC для штурмових гвинтівок від Fabrique Nationale і близько 50 підривних снарядів Bangalore.

Зазначимо, що ракета Sea Sparrow розроблена компаніями Raytheon і General Dynamics. Її дальність становить до 30 кілометрів, а швидкість — близько 4200 кілометрів на годину.

Нагадаємо, 9 червня Рада міністрів Бельгії затвердила і схвалила 14-й пакет військової допомоги для України 32 мільйони євро. Загалом Міноборони Бельгії надало Україні військової допомоги на суму понад 306 мільйонів євро, зокрема 41 мільйон євро було витрачено на закупівлю палива.

Раніше, 16 березня, у Бельгії також заявили про готовність передати Україні військові вантажівки Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat та запасні частини для них. Йшлося про 240 одиниць техніки.