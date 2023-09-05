Запалала з четвертого удару: бійці НГУ знищили "зенітку" ЗС РФ (відео)

На ділянках фронту, де діють бійці Нацгвардії, впродовж тижня вдалось знищити 39 одиниць техніки ЗС РФ. Зокрема, росіяни втратили 33 артсистеми, міномети, ЗРК та вогнеметну систему "Солнцепек".

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Бійці бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ вистежили на лінії фронту російську зенітну установку, яка загрожувала українським літакам, вертольотам і дронам. Росіяни модернізували установку, розроблену 70 років тому: додали дистанційне керування і електроніку. Однак модернізація не допомогла — її знайшли в кущах і знешкодили з використанням артилерії. Про це ідеться у дописі командувача Національної гвардії Олександра Півненка в Telegram-каналі.

Перші кадри запису показують ЗУ-23-2, яку росіяни замаскували в кущах на межі між полем та дорогою. Установка ледь помітна, але її вдалось виявити за допомогою дрона. Українська артилерія починає "полювання". Перший снаряд упав на 5-10 метрів лівіше. Другий — на 3-5 метри правіше. Наступний — майже впритул, але ще не влучив. Однак четвертий снаряд вдарив просто по російській зенітці — над місцем вибуху здійнявся вогонь і хмара диму.

У дописі не вказано коли і де зроблено запис. Лише зазначають, що події відбуваються на лінії фронту на Донеччині. Також командувач НГУ перелічує, які ще втрати зазнали підрозділи ЗС РФ завдяки бійцям Нацгвардії. Зокрема, у ворога стало менше на 39 одиниць військової техніки. Протягом минулого тижня знищено:

артилерійські системи — 33 шт.;

міномети — 4 шт.;

ЗРК — 1 шт.;

ТОС-1А "Солнцепек" — 1 шт.

Трофеї НГУ на війні: деталі про знищену зенітку

ЗС-23-2 — спарена зенітна установка калібру 22 мм, яку створили в СРСР у 50-х рр. минулого століття. Установка здатна збивати повітряні цілі, які летять на висоті до 1,5 км і на відстань до 2,5 км. Швидкість пострілів — 2 тис. пострілів на хвилину. Крім повітряних цілей, її використовують проти піхоти та легкоброньовані техніки. Установку важко вистежити, зазначив Півненко: "Вони рідко залишаються на одному місці на передовій".

РФ модернізувала ЗС-23-2 для війни в Україні. Зокрема, українські експерти зазначили, що вона отримала дистанційне керування і її 5 осіб екіпажу опинились у відносній безпеці. Також росіяни додали до неї оптико-електронну систему наведення — має тепловізійний канал та лазерне наведення на ціль.

Нагадуємо, міністр МВС Ігор Клименко розповів, на яких ділянках фронту воюють бійці Національної гвардії. З його слів, вони беруть участь у наступальних діях на Бердянському та Мелітопольському напрямках, боронять позиції й на інших ділянках. Під час контрнаступу їм вдалось просунутись на 650 м.

На Лиманському напрямку вдалось знищити три російських супертанки Т-90М "Прорив". Удари були настільки потужні, що бронемашини ЗС РФ перетворились на брухт.