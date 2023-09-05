У мережі поширили фейк про здачу в полон солдатів ЗСУ під Бахмутом, — Deepstate (карта)

Начальник служби зв'язків із громадськістю 77-ї ОАеМБр, інформація про те, що бійці бригади здалися в полон біля Кліщіївки, не відповідає дійсності.

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У понеділок, 4 вересня, у мережі почала поширюватися інформація про здачу в полон взводу солдатів біля Кліщіївки, Бахмутський район. Передбачалося, що це нібито бійці 77-ї ОАеМБр, але це не так. Про це повідомили аналітики проєкту Deepstate.

"Встановити на 100%, чия сторона здається в полон, поки що неможливо, проте почала поширюватися інформація, що це нібито бійці 77-ї ОАеМБр", — ідеться в повідомленні.

За словами експертів, вони весь час тримають зв'язок з українськими бійцями на фронті. Як розповів їм начальник служби зв'язків із громадськістю 77-ї ОАЕМБр, інформація про те, що бійці бригади здалися в полон, не відповідає дійсності.

"Нагадаємо, що ця бригада взагалі виконує бойові завдання в іншому районі", — зазначили аналітики.

У Deepstate попередили українців, щоб вони були більш обережними з інформацією, яка поширюється в мережі.

Мапа Бахмутського району Deepstate Фото: DeepState

Бої під Бахмутом: що відомо

Нагадаємо, що 4 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України успішно звільнили територію площею 3 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку минулого тижня. За її словами, тривають бої як на південних, так і на північних флангах міста. Загалом від початку наступу українських військ на цьому напрямку було звільнено вже 47 квадратних кілометрів.

Крім того, 5 вересня стало відомо, що бійці "Азова" взяли штурмом одразу 4 позиції ворога. Унаслідок наступальної операції українським захисникам вдалося поліпшити тактичне становище. Втрати ЗС РФ убитими та пораненими становлять 25 осіб. Так, 23 серпня, виконуючи бойове завдання, бійці 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" спланували та провели операцію, внаслідок якої штурмом було взято одразу 4 позиції противника.