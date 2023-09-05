В руках вибухнув телефон: стали відомі подробиці замаху на "главу митниці "ЛНР" Афанасьєвсько

На момент вибуху колаборант перебував у себе вдома з родино. Поранення отримав і його син.

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В окупованій частині Луганської області затримали підозрювану у замаху на вбивство ексголови митного комітету псевдореспубліки Юрія Афанасьєвського. Вона вже дала свідчення. Про це пише російське видання Mash.

За версією слідства, 3 вересня місцева мешканка передала Афанасьєвському мобільний телефон із вибуховим пристроєм. Він здетонував просто в його руках одразу після активації мобільного телефону.

Афанасьєвського та його сина, який на момент вибуху перебував поруч, екстрено госпіталізували до реанімації з множинними осколковими пораненнями обличчя, шиї, рук та живота. Нині їхньому життю нічого не загрожує.

Російське держагентство ТАСС повідомило з посиланням на оперативні служби, що внаслідок вибуху постраждав син "начальника митної служби" анексованої "ЛНР" Юрія Афанасьєвського, а не він сам.

"У лікарні перебуває його син, а не він. Але теракт, найімовірніше, був спрямований саме проти Опанасівського", — цитує ТАСС свого співрозмовника.

Ні Україна, ні Росія не робили офіційних заяв щодо вибуху.

Афанасьєвський нібито "відмивав" кошти на фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На нього накладено персональні санкції ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії та Японії. Також він значиться в базі "Миротворця" за посіфбництво окупантам і за те, що є членом терористичної організації.

Нагадаємо, що у "глибокому тилу" під Мелітополем прогриміли потужні вибухи. За словами місцевих жителів, вибухи тривали протягом трьох годин.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували майже 200 росіян та знищили 6 складів боєприпасів. Українські воїни здійснюють заходи контрбатарейної боротьби та закріплюються на досягнутих рубежах в напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка.