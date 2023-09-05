В руках взорвался телефон: стали известны подробности покушения на "главу таможни "ЛНР" Афанасьевского

На момент взрыва коллаборант находился у себя дома с семьей. Ранения получил и его сын.

Related video

В оккупированной части Луганской области задержали подозреваемую в покушении на убийство экс-главы таможенного комитета псевдореспублики Юрия Афанасьевского. Она уже дала показания. Об этом пишет российское издание Mash.

По версии следствия, 3 сентября местная жительница передала Афанасьевскому мобильный телефон со взрывным устройством. Он сдетонировал прямо в его руках сразу после активации мобильного телефона.

Афанасьевского и его сына, который на момент взрыва находился рядом, экстренно госпитализировали в реанимацию с множественными осколочными ранениями лица, шеи, рук и живота. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Российское госагентство ТАСС сообщило со ссылкой на оперативные службы, что в результате взрыва пострадал сын "начальника таможенной службы" аннексированной "ЛНР" Юрия Афанасьевского, а не он сам.

"В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Опанасовского", — цитирует ТАСС своего собеседника.

Ни Украина, ни Россия не делали официальных заявлений относительно взрыва.

Афанасьевский якобы "отмывал" средства на финансирование вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На него наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии и Японии. Также он значится в базе "Миротворца" за пособничество оккупантам и за то, что является членом террористической организации.

Напомним, что в "глубоком тылу" под Мелитополем прогремели мощные взрывы. По словам местных жителей, взрывы продолжались в течение трех часов.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали почти 200 россиян и уничтожили 6 складов боеприпасов. Украинские воины осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы и закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка.