У Естонії затримали російського актора Олексія Паніна: що сталося (відео)

Актор, який виїхав з Росії і живе за кордоном, п'яним нібито стукав у будинки жителів Талліна, думаючи, що це його готель.

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Російського актора Олексія Паніна затримала естонська поліція і доправила у витверезник. Про це повідомляє російське видання Shot.

Зазначається, що інцидент стався у Талліні. Він уночі п'яним нібито стукав у будинки до незнайомців, думаючи, що це його готель. Також, за повідомленням ЗМІ, Панін звідкись узяв посуд і почав його бити.

Актора відвезли до відділення поліції, а звідти — до витверезника.

У Росію його не депортуватимуть, оскільки там акторові загрожує термін з політичних мотивів, оскільки Олексій Панін різко засудив війну РФ проти України та не підтримує політику російського президента Володимира Путіна.

"За словами нашого співрозмовника, Паніну може загрожувати видворення з Естонії або навіть депортація до Росії у зв'язку зі скоєнням адміністративного правопорушення, передбаченого місцевими законами. Щоправда, естонська влада може навмисно не ухвалити рішення про депортацію до РФ з політичних мотивів", — пише видання.

На початку травня Олексій Панін став фігурантом кримінальної справи за висловлювання, щодо виправдання ударів ЗСУ по Кримському мосту. За статтею, яку закидають йому слідчі — "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму", — акторові загрожує до 5 років позбавлення волі. МВС РФ оголосило Паніна в розшук.

Нагадаємо, що у березні 2022 року, російський актор Олексій Панін розкритикував своїх співвітчизників, назвавши їх зомбі і перепросив вибачення перед українцями за російську агресію.

Раніше повідомлялося, що проти дій РФ щодо України виступила низка зірок у РФ. Серед таких і гуморист Максим Галкін, якому через свою позицію заборонили концерти у своїй країні.