"Хай дадуть 5 тисяч доларів": мер Ківерців на Волині нібито ховає власну БРДМ, — ЗМІ (фото, відео)

Спочатку Мер Ківерців заявив, що ніхто з військових не хоче брати техніку, а через добу сказав, що нібито прийшов запит на БРДМ.

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Луцький активіст та волонтер Сергій Рижков заявив, що міський голова Ківерців Волинської області Олександр Ковальчук на підприємстві КП "КіверціВодоканал" нібито зберігає власну бойову броньовану машину розвідувальних військ (БРДМ). Про це він повідомив у Facebook.

"Коли отримав цю інформацію від небайдужих жителів Ківерців, то чесно скажу не повірив. Але, сьогодні завітавши на КП "КіверціВодоканал" підтвердилась інформація, про те, що на підприємстві знаходиться БРДМ (броньований автомобіль, бронетранспортер, який може переміщатись і по воді, і по болотах). При перевірці, виявилося що за державним номером, який на БТР, ніякої техніки не зареєстровано. Ходять чутки, що цей броньований автомобіль мера Ківерців", — сказав Сергій Рижков.

Активіст опублікував відео розмови з директором комунального підприємства, який відмовився розповідати, чия техніка, та надавати документи.

Сам Олександр Ковальчук у коментарі місцевим ЗМІ зазначив, що військові не хочуть брати броньований автомобіль, тому він стоїть на підприємстві.

"Ніхто його брати з військових не хоче, тому що він бензиновий", — сказав Олександр Ковальчук.

З його слів, БРДМ бере понад шістдесят літрів пального, в ній не працює компресор, та потрібно поставити новий акумулятор. Тому бронеавтомобіль стоїть на підприємстві, щоб нібито майстри його ремонтували.

Офіцер ЗСУ попросив віддати БРДМ його підрозділу: що відомо

У коментарях до допису активіста журналісти знайшли коментар офіцера ЗСУ Тараса Рудика, який попросив віддати йому броньовану техніку. Представники ЗМІ зв'язалися з ним та з'ясували, що його підрозділ виконує бойові завдання у Херсонській області.

"Характер наших дій — це розвідка, пов'язана з форсуванням заток Дніпра та неодноразовими рейдами на територію лівого берега Херсонщини. Машина володіє відмінними технічними характеристиками щодо проходження болотистої місцевості та бездоріжжя, але основний її козир – можливість плавати, і цим самим дає можливість для мобільності підрозділу в переміщенні під час активних бойових дій, а також при евакуації поранених", — сказав Тарас Рудик.

Крім цього, він зазначив, що може забрати невідремонтовану техніку, адже існує велика кількість підприємств, які виграли тендери на ремонт військової техніки. Зокрема, підрозділ Рудика співпрацює з ними.

Відповідь мера Ківерців на пропозицію військового ЗСУ

Після цього журналісти зв'язалися з мером Ківерців та запитала, чи віддасть він техніку військовим.

"Хай дадуть п'ять тисяч доларів. Ми його доремонтуємо та передамо. Ми його будемо передавати, в нас є запит, кому його передати", — сказав Олександр Ковальчук.

Він не розповів деталей, зазначивши, що "це секрет, це військова таємниця".

Чому БРДМ перебував на території КП "КіверціВодоканал": відповідь мера

У коментарі одному з місцевих ЗМІ, мер Ківерців зазначив, що автомобіль йому не належить.

"Це люди, мої друзі, на п'ятий день повномасштабної війни дали мені. Він на обліку стоїть офіційно, номера є, документи є. Авто було в неробочому стані. Люди дали: "Візьміть, поремонтуйте, передасте тому, кому маєте передати". Ми її ще до кінця не відремонтували", — заявив мер.

З його слів, автомобіль стоїть не в МРЕВ на обліку, а в Держпродспоживслужбі.

"Можна зайти, подати офіційний запит. Я сьогодні там був і в мене є всі документи, поїду заберу в товариша і будуть вони в мене в кабінеті лежати", — додав він.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що гуманітарний відділ міськради міста Ківерці Волинської області оголосив тендер на майже 73 мільйони гривень на проведення капітального ремонту футбольного поля та бігових доріжок. Зі слів голови міста Олександра Ковальчука, влада хотіла втілити в життя "дуже масштабний проєкт".

У Міжнародний день захисту дітей у місті Ківерці малечу пригощали безкоштовними продуктами, які виявилися протермінованими.