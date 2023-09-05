"Пусть дадут 5 тысяч долларов": мэр Киверцов на Волыни якобы прячет собственную БРДМ, — СМИ (фото, видео)

Сначала Мэр Киверцов заявил, что никто из военных не хочет брать технику, а через сутки сказал, что якобы пришел запрос на БРДМ.

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Луцкий активист и волонтер Сергей Рыжков заявил, что городской голова Киверцов Волынской области Александр Ковальчук на предприятии КП "КиверцыВодоканал" якобы хранит собственную боевую бронированную машину разведывательных войск (БРДМ). Об этом он сообщил в Facebook.

"Когда получил эту информацию от неравнодушных жителей Киверцов, то честно скажу не поверил. Но, сегодня посетив КП "КиверциВодоканал" подтвердилась информация о том, что на предприятии находится БРДМ (бронированный автомобиль, бронетранспортер, который может перемещаться и по воде, и по болотам). При проверке, оказалось что по государственному номеру, который на БТР, никакой техники не зарегистрировано. Ходят слухи, что этот бронированный автомобиль мэра Киверцов", — сказал Сергей Рыжков.

Активист опубликовал видео разговора с директором коммунального предприятия, который отказался рассказывать, чья техника, и предоставлять документы.

Сам Александр Ковальчук в комментарии местным СМИ отметил, что военные не хотят брать бронированный автомобиль, поэтому он стоит на предприятии.

"Никто его брать из военных не хочет, потому что он бензиновый", — сказал Александр Ковальчук.

По его словам, БРДМ берет более шестидесяти литров топлива, в ней не работает компрессор, и нужно поставить новый аккумулятор. Поэтому бронеавтомобиль стоит на предприятии, чтобы якобы мастера его ремонтировали.

Офицер ВСУ попросил отдать БРДМ его подразделению: что известно

В комментариях к сообщению активиста журналисты нашли комментарий офицера ВСУ Тараса Рудика, который попросил отдать ему бронированную технику. Представители СМИ связались с ним и выяснили, что его подразделение выполняет боевые задачи в Херсонской области.

"Характер наших действий — это разведка, связанная с форсированием заливов Днепра и неоднократными рейдами на территорию левого берега Херсонщины. Машина обладает отличными техническими характеристиками по прохождению болотистой местности и бездорожья, но основной ее козырь — возможность плавать, и тем самым дает возможность для мобильности подразделения в перемещении во время активных боевых действий, а также при эвакуации раненых", — сказал Тарас Рудик.

Кроме этого, он отметил, что может забрать неотремонтированную технику, ведь существует большое количество предприятий, которые выиграли тендеры на ремонт военной техники. В частности, подразделение Рудика сотрудничает с ними.

Ответ мэра Киверцов на предложение военного ВСУ

После этого журналисты связались с мэром Киверцов и спросила, отдаст ли он технику военным.

"Пусть дадут пять тысяч долларов. Мы его доремонтируем и передадим. Мы его будем передавать, у нас есть запрос, кому его передать", — сказал Александр Ковальчук.

Он не рассказал деталей, отметив, что "это секрет, это военная тайна".

Почему БРДМ находился на территории КП "КиверцыВодоканал": ответ мэра

В комментарии одному из местных СМИ, мэр Киверцов отметил, что автомобиль ему не принадлежит.

"Это люди, мои друзья, на пятый день полномасштабной войны дали мне. Он на учете стоит официально, номера есть, документы есть. Авто было в нерабочем состоянии. Люди дали: "Возьмите, отремонтируйте, передадите тому, кому должны передать". Мы ее еще до конца не отремонтировали", — заявил мэр.

С его слов, автомобиль стоит не в МРЭО на учете, а в Госпродпотребслужбе.

"Можно зайти, подать официальный запрос. Я сегодня там был и у меня есть все документы, поеду заберу у товарища и будут они у меня в кабинете лежать", — добавил он.

Напомним, в июне стало известно, что гуманитарный отдел горсовета города Киверцы Волынской области объявил тендер на почти 73 миллиона гривен на проведение капитального ремонта футбольного поля и беговых дорожек. По словам главы города Александра Ковальчука, власти хотели воплотить в жизнь "очень масштабный проект".

В Международный день защиты детей в городе Киверцы малышей угощали бесплатными продуктами, которые оказались просроченными.