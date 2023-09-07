На базі "вагнерівців" у Малі помітили 3 турецьких БПЛА Bayraktar TB2

За даними ЗМІ, база "вагнерівців" перейшла під контроль Міноборони РФ, тому росіяни могли отримати доступ до турецьких технологій.

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В африканській країні Малі на знімках побачили три безпілотники Bayraktar TB2. Про це повідомляє The Insider.

В аеропорті Малі, який також служить військовою базою для найманців ПВК "Вагнер", помітили три БПЛА Bayraktar TB2. База розташована у військовому аеропорту Севаре поблизу міста Мопті. Турецька компанія продавала в Малі власні БПЛА ще в грудні 2022 року. Проте тоді озвучувались дані про 2 Bayraktar TB2, а на зафіксованому знімку видно щонайменше 3 вироби. Також відомо, що у квітні саме ця база була атакована ісламськими бойовиками.

За метаданими авторам вдалося виявити, що фото було зроблено 30 серпня. Ймовірно, з вертольота, який летів з військової бази Севаре або навпаки наближався до неї. Джерела журналістів стверджують, що контроль над військовою базою зараз перебрало на себе Міністерство оборони Росії. Відтак, ймовірно, що Міноборони РФ має доступ до турецьких БПЛА, які також є на озброєні української армії. Разом з тим у "Мілітарному" не виключають, що росіяни не можуть їх експлуатувати, бо не мають операторів та спеціалістів з обслуговування.

Нагадаємо, 25 серпня хунта Нігера дозволила військам Малі та Буркіна-Фасо воювати на території країни у випадку інтервенції з боку держав ECOWAS.

1 вересня ЗМІ писали, що Міноборони РФ "виманило" Пригожина з Африки, щоб підірвати літак. Міноборони зруйнувало логістику бізнес-імперії "кухаря Путіна".