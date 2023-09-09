Готуються до осені: ЗС РФ влаштують масовані ракетні удари найближчим часом, — ГУР МО

За оцінками представників воєнної розвідки, торішні ракетні атаки сильно пошкодили об'єкти енергоінфраструктури. Цього сезону українські сили ППО і ПРО кратно підвищили готовність.

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Російські війська восени продовжать завдавати ракетних ударів по Україні, зокрема й комбінованих. Про це сказав агентству "РБК-Україна" представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

ЗС РФ зараз намагаються накопичити для ударів достатню кількість ракет. Однак не варто чекати більш масованих атак порівняно з минулою зимою, упевнений Юсов.

Говорити про тяжкість проходження осінньо-зимового сезону у 2023-му і наступному році представник розвідки не став. За його словами, це питання потрібно адресувати енергетикам і уряду.

"Засобів ППО і ПРО стало більше, з цього погляду Україна краще готова до атак. Зрозуміло, що і поразки за минулу осінь і зиму були значними", — підсумував військовий.

Зазначимо, що у звіті американського Інституту вивчення війни також ішлося про відновлення масованих атак ЗС РФ по об'єктах критичної інфраструктури України. Цього сезону варто чекати зміни тактики окупантів — ракет буде менше, а безпілотників — більше.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у Росії розгорнули потужності для виробництва дронів-камікадзе Shahed. Ймовірно, у майбутньому можна очікувати інтенсифікації обстрілів України.

Фокус раніше писав, що ЗС РФ останнім часом часто запускають безпілотники з мису Чауда в окупованому Криму. Завдяки цьому їм стало зручніше завдавати ударів по портовій інфраструктурі річки Дунай.