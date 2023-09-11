За 10 км від лінії зіткнення: росіяни зміцнюють оборонні споруди на Півдні (фото)

На супутникових знімках видно, що війська РФ через успішний наступ ЗСУ створюють траншеї для оборони, зазначають аналітики "Інформаційного спротиву".

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У зв'язку з успішним просуванням ЗСУ на південь росіяни почали активно зміцнюватися. Про це повідомляє "Інформаційний спротив".

На нових супутникових знімках видно траншеї за 10 км від нинішньої лінії зіткнення. Зокрема, в Росії та на окупованих територіях загарбники хочуть мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб.

Нагадаємо, 6 вересня директор із аналізу Агентства військової розвідки США Трент Мол заявив, що після трьох місяців повільного прогресу контрнаступ України набирає обертів. Він також оцінив імовірність прориву ЗСУ до кінця року.

У звіті Інституту вивчення війни від 7 вересня йдеться, що Збройні сили України продовжують контрнаступ на різних напрямках, попри спроби росіян атакувати у відповідь. За словами аналітиків, оборона противника в Запорізькій області продовжує "сипатися".

Повітряні сили показали роботу установки Gepard в Одеській області. Українські військові відкрили вогонь і знищили російський дрон за кілька секунд за допомогою німецької самохідної установки Gepard.

Також заступник начальника ГУР України Вадим Скібіцький розповів, що українські сили ППО стануть ефективнішими, ніж минулої зими. Москва може почати задіювати ще більше безпілотників Shahed разом із ракетами й атакувати цілу низку цілей, щоб збити з пантелику ППО України.