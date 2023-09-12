Путін запропонував відзначати "День возз'єднання" РФ з окупованими регіонами України (фото)

Очільник Кремля назвав анексію українських регіонів подією, яка "ґрунтується на історичній спільності народів, що проживають на територіях зазначених республік і областей", і яка є "результатом волевиявлення мільйонів людей".

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Президент РФ Володимир Путін пропонує встановити нову пам'ятну дату у федеральному законі "Про дні військової слави і пам'ятні дати Росії", про що свідчить публікація в Системі забезпечення законодавчої діяльності.

Передбачається, що нові поправки до закону набудуть чинності з дня його офіційного опублікування.

Водночас диктатор назвав анексію українських територій подією, що ґрунтується "на історичній спільності народів, які проживають на територіях зазначених республік і областей".

Нову пам'ятну дату глава Кремля пропонує встановити на 30 вересня. Саме цього дня, 2022 року, Володимир Путін підписав із керівниками окупаційних адміністрацій "угоду" про входження непідконтрольних Києву територій до складу РФ.

Нагадаємо, що окуповані РФ частини Луганської та Донецької областей, що називаються у документі "ЛНР" і "ДНР", а також Запорізької та Херсонської областей були незаконно введені до складу Росії на підставі фейкових референдумів, проведених на цих територіях під дулами автоматів. При цьому жоден зі згаданих у документі регіонів не контролюється РФ повністю.

Водночас Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти РФ за війну та окупацію регіонів України. Не визнає анексію українських територій і США, про що ще раз повторив держсекретар Ентоні Блінкен, який запевнив, що він цілковито впевнений у перемозі України. І навіть союзник Росії Іран відмовився прийняти анексію РФ частини України, заявивши, що "визнає суверенітет" країни.