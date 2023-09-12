Жив 3 дні: у Сумах помер пес, якого знайшли після ракетного удару ЗС РФ (відео)

Ветеринари боролись за життя пса, якого витягнули з уламків будинку. Собаці було 10 років, або ж, при переведенні на людський вік, близько 65 років.

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Волонтери всеукраїнського руху UAnimals розповіли про долю пса, якого рятувальники витягнули з-під руїн приватного будинку в Сумах. Будинок потрапив під удар російських ракет в ніч на 8 вересня: уламки будівлі поховали двох людей та пса. Про те, як рятували тварину, ідеться у повідомленні на сторінці Facebook руху.

У дописі вказано, що псу було 10 років — був досить старим, як для собаки (орієнтовно — близько 65 років). Травми, які він отримав внаслідок російського обстрілу, виявились важкими. Ветеринари намагались його врятувати: боролись з пораненнями й стресом. Але тварина не вижила — померла 12 вересня.

Допис супроводжується відео з собакою. Ще 11 вересня він був живий і намагався щось з'їсти.

"Лікар повідомив, що травми собаки були дуже серйозними. Сьогодні його вже немає", — написали волонтери.

Обстріл Сум: що відомо

ЗС РФ вдарили по Сумах з ніч з 7 на 8 вересня, підтвердила місцева адміністрація. Російські ракети пошкодили низку приватних будинків, під одним з яких і виявили трьох постраждалих: подружжя (70-річного чоловіка та 65-річну жінку) та собаку. Внаслідок удару росіян виникла пожежа, з якою справились працівники ДСНС.

Пізніше СБУ затримала жінку, яка наводила російську ракету. З'ясувалось, що це громадянка РФ, яка 10 років тому прибула в Україну з Уфи. З перших днів вторгнення РФ вона почала працювати на спецслужби. Для цього їздила Сумами й відшукувала місця дислокації підрозділів Сил оборони та військової техніки. Крім того, мала ще одне завдання: намагалась створити шпигунську мережу з людей з проросійськими поглядами.

Нагадуємо, у Парламентській асамблеї Ради Європи заявили, що РФ стала загрозою світовій безпеці. Також стверджують, що в країні утвердилась диктатура. Між тим населення Росії, схоже, готове побачити нову людину на місці нинішнього президента Володимира Путіна, свідчить дослідження Інституту майбутнього. Втім, вони очікують, що ім'я цієї людини їм назве сам очільник Кремля.