Їх утилізували: у ГУР відповіли на слова Путіна про 270 тисяч добровольців у армії РФ (відео)

За словами представника ГУР Андрія Юсова, справжніх добровольців в армії країни-агресора зараз дуже мало, оскільки вони закінчилися ще на початку повномасштабного вторгнення.

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Президент Росії Володимир Путін збрехав, коли заявив, що в армії РФ зараз близько 270 тисяч добровольців. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов під час ефіру національного телемарафону.

За словами Юсова, справжніх добровольців в армії країни-агресора зараз дуже мало, оскільки вони закінчилися ще на початку повномасштабного вторгнення.

"Що стосується справжніх добровольців, їх надзвичайно мало. Були перші хвилі і ось вони закінчилися. І переважно успішно утилізовані та знищені Силами оборони", — сказав він.

Також Юсов зазначив, що інформація про 270 тисяч росіян, які нібито добровільно підписали контракт із Міноборони РФ — не відповідає дійсності, а Путін просто збрехав.

"Вибачте, записувати в добровольці рекрутованих зеків, ув'язнених людей, які відбувають покарання, може тільки хворий розум російського диктатора та його безсовісні мовці, які говорять представники", — зазначив він.

Андрій Юсов про добровольців у ЗС РФ (дивитися з 7 хвилини)

Нагадаємо, що 12 вересня Путін розповів про потік добровольців до лав ЗС РФ. Він упевнений, що Міноборони РФ щодня має справу з росіянами, які прагнуть укласти контракти на службу в лавах армії Росії. За його словами, йдеться про тисячу добровольців на добу. Глава Кремля заявив, що протягом шести місяців добровільно уклали контракти з Міноборони РФ 270 тис. осіб. При цьому зазначив, що "вони знають куди йдуть", а саме — йдуть "захищати батьківщину".