Здолали 12 км: три дрони СБУ підірвали "виборчу" дільницю у Запорізькій області (відео)

Українські дрони перелетіли через Дніпро і влучили у сховище "бюлетенів" з фейкових виборів РФ. Виборча дільниця після цього так і не відкрилась.

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Фейкова "виборча дільниця" окупантів у Запорізькій області потрапила під удар безпілотників. Внаслідок удару можливе знищення "бюлетенів", які туди завезли представники російської влади. Безпілотники влучили по цілі, розташованій на березі Дніпра, між тим кількома днями раніше вибухнуло за 170 км звідти — у Бердянську. Про деталі надзвичайної події розповіло видання Liga.net.

Видання стверджує, що дрони з вибухівкою атакували "виборчий" штаб росіян у Благовіщенці Запорізької області. В одній з будівель зберігали заповнені "бюлетені", які звезли з навколишній населених пунктів Благовіщенської громади — з Іванівки та Новодніпровки.

Атаку здійснили дрони, запущені працівниками СБУ, вказує Liga.net з посиланням на власні джерела. Час атаки — під ранок. Про те, чи є постраждалі наразі не відомо. Однак є впевненість, що "дільниця" після прильотів не запрацювала, а бюлетені — пошкоджені.

На момент публікації матеріалу пресцентр СБУ офіційно не коментував атаку БПЛА на "виборчу дільницю" росіян.

Місцеві пабліки зазначають, що це не перший інцидент у "штабах" фейкових виборів РФ. Зокрема, перелічують ще кілька населених пунктів, де було неспокійно: у Кам'янці (за 32 км на захід від Благовіщенки) та у Скельках (за 22 км на схід від Благовіщенок). Також вказують, що відео з кадрами удару опубліковане 10 вересня — його розмістив ексчиновник Нікопольської ОВА. Між тим відстань, яку мали здолати дрони, щоб влучити по цілі — близько 5-10 км, адже їм потрібно було перелетіти через Дніпро.

Вибух на "виборчій" дільниці РФ Фото: DeepState

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Зазначимо, 10 вересня почалось голосування на фейкових виборах, які представники окупаційної влади РФ проводять на території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей, а також в Криму. Боєць ЗСУ з Донецька підготував список учасників "виборів" — кандидатів, які вирішили балотуватись до органів окупаційної влади. При цьому боєць запевнив, що після перемоги навідається до них з "візитом".

Тим часом росіяни не в змозі залучити виборців для участі у голосуванні. Саме тому їм довелось вислати військові патрулі на пляжі в Маріуполі і вести звідти людей у кабінки для голосування.

При цьому "бюлетені" та виборчі урни окупантів перебувають у полі зору партизанів. Наприклад, їм вдалось підірвати дільницю в Бердянську, вполювавши при цьому працівників ФСБ РФ.

Нагадуємо, в ніч на 13 вересня гучно було у Севастополі: почалась пожежа на місцевому судноремонтному заводі. Внаслідок атаки дронів та ракетних ударів невідомого походження пошкоджено мінімум два військових кораблі ЧФ РФ. Також вибухи лунали 12 вересня: диміло серед білого дня у центрі міста.