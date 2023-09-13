"Титанічна праця": у Повітряних силах показали, як збивали "шахеди" на Одещині (відео)

Генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що ефективність мобільних вогневих груп росте щодня. З його слів, це допомагає ЗСУ заощадити снаряди для полювання на російські літаки.

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Під час нічної атаки ЗС РФ в Одеській області збили понад 30 ударних дронів типу Shahed-136/131. Кадрами роботи українських захисників 13 вересня поділився командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"За цією цифрою — титанічна праця українських захисників", — підкреслив він.

Командувач відзначив бойову роботу мобільних вогневих груп, влучність яких "зростає з кожним днем". З його слів, з кожним бойовим донесенням Україна має більший відсоток "знешкодження" ворожих безпілотників. Олещук зазначив, що йдеться про ефективність мобільних груп усіх Сил оборони.

"Це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей. Простими словами, Повітряні Сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на "шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет", — пояснив він.

Також генерал-лейтенант подякував бійцям за роботу.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня ЗС РФ атакували Україну кількома хвилями "шахедів". Дрони-камікадзе летіли з трьох полігонів — у Криму, під Курськом і під Приморсько-Ахтирськом — та били по інфраструктурі. Вибухи лунали у Сумській та Одеській областях. На Одещині постраждали семеро осіб, троє з них — у важкому стані.

Як пізніше проінформувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, силам ППО вдалося збити вночі на 13 вересня 32 Shahed з запущених 44. ЗС РФ вдалося завдати ударів дронами по об’єктах припортової та іншої цивільної інфраструктури.