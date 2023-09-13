"Титанический труд": в Воздушных силах показали, как сбивали "шахеды" в Одесской области (видео)

Генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что эффективность мобильных огневых групп растет с каждым днем. По его словам, это помогает ВСУ сэкономить снаряды для охоты на российские самолеты.

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Во время ночной атаки ВС РФ в Одесской области сбили более 30 ударных дронов типа Shahed-136/131. Кадрами работы украинских защитников 13 сентября поделился командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"За этой цифрой — титанический труд украинских защитников", — подчеркнул он.

Командующий отметил боевую работу мобильных огневых групп, точность которых "растет с каждым днем". По его словам, с каждым боевым донесением Украина имеет больший процент "обезвреживания" вражеских беспилотников. Олещук отметил, что речь идет об эффективности мобильных групп всех Сил обороны.

"Это позволяет рационально использовать противовоздушное вооружение и боекомплект, в соответствии с типом воздушных целей. Простыми словами, Воздушные Силы не тратят дефицитные зенитные управляемые ракеты на "шахеты", а берегут их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет", — объяснил он.

Также генерал-лейтенант поблагодарил бойцов за работу.

Напомним, в ночь на 13 сентября ВС РФ атаковали Украину несколькими волнами "шахедов". Дроны-камикадзе летели с трех полигонов — в Крыму, под Курском и под Приморско-Ахтарском — и били по инфраструктуре. Взрывы раздавались в Сумской и Одесской областях. В Одесской области пострадали семь человек, трое из них — в тяжелом состоянии.

Как позже проинформировала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, силам ПВО удалось сбить ночью на 13 сентября 32 Shahed из запущенных 44. ВС РФ удалось нанести удары дронами по объектам припортовой и другой гражданской инфраструктуры.