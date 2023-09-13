"Не зможуть": у ГУР висловилися про можливе нарощування ракет Росією (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, режим Кремля дійсно переводить економіку країни на "військові рейки", але поточні темпи виробництва не допоможуть їм повернути колишні запаси озброєння.

Related video

Російська Федерація вже не зможе найближчим часом не тільки повернутися на довоєнний рівень запасу ракет, але навіть наблизитися до нього. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Юсов в ефірі телемарафону 13 вересня.

За його словами, противник безумовно намагається наростити виробництво зброї на своїй території і ракети не є винятком. Тим самим режим Кремля переводить економіку на "військові рейки".

"Поточні обсяги виробництва не дозволяють (Російській Федерації — ред.) навіть близько повернутися до рівня запасів ракет станом до 24 лютого. І до таких обсягів ще тривалий період вони повернутися не зможуть", — заявляє Андрій Юсов.

Попри це, продовжив представник ГУР МО, загроза терористичних атак по енергетичній системі та по цивільній інфраструктурі зберігається. Це великий виклик для українських захисників.

Нарощування виробництва російських ракет: що відомо

Це була відповідь Андрія Юсова на матеріал газети The New York Times. 13 вересня вони заявили, що незважаючи на міжнародні санкції, які вводив проти РФ Захід, вони змогли відновити і збільшити виробництво ракет.

За їхньою оцінкою, вона навіть перевищує довоєнний рівень, що створює додаткову загрозу для України в найближчі кілька місяців. Відповідно, як писали американські урядовці, на українські міста може чекати темна та холодна зима, якщо росіянам вдасться атакувати інфраструктуру.

Нарощування виробництва російських ракет: реакція ОП

Після матеріалу американців, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що виробництво ракет РФ залежить безпосередньо від введених проти неї санкцій. Чим вони будуть жорсткішими, тим обмеженішими будуть здібності противника.

"Група Макфола-Єрмака надала детальні пропозиції нашим союзникам, а також докази наявності іноземних компонентів у російських озброєннях. Так, військово-промисловий комплекс Росії не може виробляти ракети без цих компонентів", — заявив Андрій Єрмак.

З міжнародними партнерами вже ведеться робота з цього питання.

Нагадаємо, 12 вересня у ЗСУ попередили про масовані ракетні удари ЗС РФ. Голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що ворог не застосовує тактики масованих обстрілів через те, що економить ракети для потужніших атак, які можуть розпочатися в найближчому майбутньому.