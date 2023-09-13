"Не смогут": в ГУР высказались о возможном наращивании ракет Россией (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, режим Кремля действительно переводит экономику страны на "военные рельсы", но текущие темпы производства не помогут им вернуть прежние запасы вооружения.

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Российская Федерация уже не сможет в ближайшее время не только вернуться на довоенный уровень запаса ракет, но даже приблизиться к нему. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире телемарафона 13 сентября.

По его словам, противник безусловно пытается нарастить производство оружия на своей территории и ракеты не являются исключением. Тем самым режим Кремля переводит экономику на "военные рельсы".

"Текущие объемы производства не позволяют (Российской Федерации — ред.) даже близко вернуться к уровню запасов ракет по состоянию до 24 февраля. И к таким объемам еще длительный период они вернуться не смогут", — заявляет Андрей Юсов.

Несмотря на это, продолжил представитель ГУР МО, угроза террористических атак по энергетической системе и по гражданской инфраструктуре сохраняется. Это большой вызов для украинских защитников.

Наращивание производства российских ракет: что известно

Это был ответ Андрея Юсова на материал газеты The New York Times. 13 сентября они заявили, что несмотря на международные санкции, которые вводил против РФ Запад, они смогли возобновить и увеличить производство ракет.

По их оценке, оно даже превышает довоенный уровень, что создает дополнительную угрозу для Украины в ближайшие несколько месяцев. Соответственно, как писали американские чиновники, украинские города может ждать темная и холодная зима, если россиянам удастся атаковать инфраструктуру.

Наращивание производства российских ракет: реакция ОП

После материала американцев, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что производство ракет РФ зависит напрямую от введенных против нее санкций. Чем они будут жестче, тем ограниченнее будут способности противника.

"Группа Макфола-Ермака предоставила детальные предложения нашим союзникам, а также доказательства наличия иностранных компонентов в российских вооружениях. Так, военно-промышленный комплекс России не может производить ракеты без этих компонентов", — заявил Андрей Ермак.

С международными партнерами уже ведется работа по этому вопросу.

Напомним, 12 сентября в ВСУ предупредили о массированных ракетных ударах ВС РФ. Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что враг не применяет тактику массированных обстрелов из-за того, что экономит ракеты для более мощных атак, которые могут начаться в ближайшем будущем.