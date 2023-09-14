Викрадають і вивозять людей: у ЗСУ розповіли про "післявиборчі" рейди росіян в окупації

Загарбники продовжують формувати так звані загони територіальної оборони окремих населених пунктів, з яких фактично формують мобілізаційний ресурс.

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Російські окупанти роблять спроби виявити тих, хто не з'явився на "вибори", ховається від них, або не отримав громадянство Російської Федерації. Деяких людей викрадають і відправляють у невідомі місця затримання. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Спостерігаємо в деяких місцевостях тимчасово окупованих територій, що росіяни намагаються вишукувати тих, хто не з'явився на "вибори", які переховувалися, тих, хто не отримав паспорт РФ. Вживають до них поліцейський тиск, викрадають людей, вивозять у катівні. у деяких випадках намагаються зібрати в одному місці і проводити свою пропагандистсько-роз'яснювальну роботу", — сказала Гуменюк.

На територіях, що зазнали окупації, продовжують створюватися місцеві загони територіальної оборони окремих населених пунктів. Фактично, ці загони стають резервами для мобілізації населення.

"Вони потребують людського ресурсу, люди їм потрібні і на Запорізькому, і на Херсонському напрямках. Те, що вони намагаються підтягувати з Криму, вдається не дуже швидко, тому вони роблять певну ставку і на місцеве населення. При тому, що розуміють — люди налаштовані проти них. Вони у відчаї, тому готові брати навіть тих, кого вважають, що можуть залякати", — зазначила Гуменюк.

У серпні Верховна Рада України звернулася до парламентів світу, щоб ті визнали так звані російські "вибори" нелегітимними на тимчасово окупованих територіях.

5 вересня стало відомо, що окупанти планують організувати на тимчасово окупованій території Луганської області проведення мобілізації до Збройних сил Російської Федерації. Фейкові "вибори" потрібні для того, щоб ворог зміг оновити списки та мобілізувати до російської армії нових людей.

В окупованому місті Маріуполь ЗС РФ проводили фальсифікації, симулюючи "вибори". Місцевих жителів змушували "голосувати" на зупинках громадського транспорту і навіть просто на капотах автомобілів.