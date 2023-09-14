"Є багато теорій змов": експерт розповів, коли Україна зможе виграти війну

Терміни закінчення війни залежать від спроможностей РФ забезпечити свою армію необхідним озброєнням, та від ресурсів, якими володітиме Україна, уточнив експерт Владислав Селезньов.

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Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що раптова смерть російського президента Володимира Путіна навряд чи призведе до завершення активної фази війни. Про це він повідомив в інтерв'ю "ТСН".

"Війну Російської Федерації проти України веде не Путін, є Генштаб, є міністерство оборони, є чимало бенефіціарів в російському бізнесі, які заробляють де-факто на цій війні. Тому навіть раптова смерть Путіна навряд чи відразу призведе до завершення активної фази російсько-українського протистояння", — сказав Владислав Селезньов.

З його слів, війна може закінчитися раптово. Зокрема, існує багато теорій змов щодо того, що президент РФ погано себе почуває, проте як є насправді, Селезньов, не знає, адже Путін — найбільш утаємничена особа серед світових політиків.

Селезньов переконаний, що Україна переможе у війні, питання лише в ціні та термінах, які залежать від того, наскільки буде спроможна РФ забезпечити себе необхідним озброєнням, та якими ресурсами володітимуть ЗСУ.

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Він нагадав, що голова ГУР МО Кирило Буданов заявляв про те, що війна триватиме до року, проте його прогнози були скореговані "з цілком очевидних причин". Зі слів експерта, ЗС РФ мають можливість ретельно підготуватися, поки Захід зволікає з передачею озброєння та військової техніки.

Військовий експерт Селезньов вважає, що було б непогано, якби президент США Джо Байден у листопаді 2024 року перед виборами заявив, що подолав "жахіття 21 століття — путінський режим та особисто Путіна, і саме завдяки зусиллям американського народу українська армія перемогла в цьому двобої".

Нагадаємо, 12 вересня голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що війна в Україні закінчиться поверненням до адмінкордонів станом на 1991 рік. З його слів, в іншому випадку збройний конфлікт може продовжуватися все життя.

3 вересня британський генерал у відставці Річард Берронс розповів, що війна може закінчитися перемогою України у 2024-2025 роках.