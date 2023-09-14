"Есть много теорий заговоров": эксперт рассказал, когда Украина сможет выиграть войну

Сроки окончания войны зависят от возможностей РФ обеспечить свою армию необходимым вооружением, и от ресурсов, которыми будет обладать Украина, уточнил эксперт Владислав Селезнев.

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Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что внезапная смерть российского президента Владимира Путина вряд ли приведет к завершению активной фазы войны. Об этом он сообщил в интервью "ТСН".

"Войну Российской Федерации против Украины ведет не Путин, есть Генштаб, есть министерство обороны, есть немало бенефициаров в российском бизнесе, которые зарабатывают де-факто на этой войне. Поэтому даже внезапная смерть Путина вряд ли сразу приведет к завершению активной фазы российско-украинского противостояния", — сказал Владислав Селезнев.

По его словам, война может закончиться внезапно. В частности, существует много теорий заговоров относительно того, что президент РФ плохо себя чувствует, однако как есть на самом деле, Селезнев, не знает, ведь Путин — наиболее таинственная личность среди мировых политиков.

Селезнев убежден, что Украина победит в войне, вопрос лишь в цене и сроках, которые зависят от того, насколько будет способна РФ обеспечить себя необходимым вооружением, и какими ресурсами будут обладать ВСУ.

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Он напомнил, что глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял о том, что война продлится до года, однако его прогнозы были скорректированы "по вполне очевидным причинам". По словам эксперта, ВС РФ имеют возможность тщательно подготовиться, пока Запад медлит с передачей вооружения и военной техники.

Военный эксперт Селезнев считает, что было бы неплохо, если бы президент США Джо Байден в ноябре 2024 года перед выборами заявил, что преодолел "ужас 21 века — путинский режим и лично Путина, и именно благодаря усилиям американского народа украинская армия победила в этом поединке".

Напомним, 12 сентября глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что война в Украине закончится возвращением к админграницам по состоянию на 1991 год. По его словам, в противном случае вооруженный конфликт может продолжаться всю жизнь.

3 сентября британский генерал в отставке Ричард Берронс рассказал, что война может закончиться победой Украины в 2024-2025 годах.