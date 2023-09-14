Пропаганда перебільшила в рази: член екіпажу танка "Альоша" про "успіхи" їхньої машини (відео)

Російський військовий заявив, що інформація в росЗМІ про те, що їхній екіпаж знищив вісім танків України, не відповідає дійсності. Він каже, що вдалося підбити "максимум" два танки і для цього знадобилася допомога артилерії з піхотою.

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Член екіпажу "легендарного" танка Збройних сил Російської Федерації "Альоша" Олексій Неустроєв заявив, що дані про знищення військової техніки Сил оборони України, які поширює російська пропаганда, істотно перебільшені. Відповідне відео 14 вересня опублікував полковник ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц".

На відео російський військовослужбовець прокоментував заяву деяких медіа про те, що його екіпажу нібито вдалося підбити вісім українських танків.

"Відео викладають там, де ми всі вісім танків підбили. Ні, ні. Два танки максимум. І то нам артилерія допомагала. І наша піхота теж працювала. Спільна робота, можна сказати", — сказав танкіст ЗС РФ.

Зі слів окупанта випливає, що російські пропагандисти перебільшили втрати українців у чотири рази.

Анатолій Штефан зазначив, що згаданий військовий є членом екіпажу танка "Альоша", який російські ЗМІ підносять як "гордість" армії РФ. Танкіст воював в Україні на Запорізькому напрямку і був нагороджений президентом Росії Володимиром Путіним.

За даними видання РИА Новости, Олексію Неустроєву подарували табун коней, УАЗ і земельну ділянку в рідному селі. У публікації йдеться, що всі подарунки військовий нібито отримав від "земляків".

Портал Ulus Media також повідомив, що глава Якутії Айсен Ніколаєв розпорядився під'єднати будинок Олексія Неустроева до центрального опалення та оплатити будівництво паркану.

Танкст ЗС РФ відправив дані російської пропаганди

Нагадаємо, що 24 липня OSINT-спостерігач Арчі Ірвінг опублікував результати перевірки даних Oryx на достовірність. Він виявив дублікати даних на порталі, які загалом становлять близько 2% від загальної кількості задокументованих відомостей.

Раніше, 27 червня, ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з військовими Міноборони озвучив втрати західної військової техніки, яка була нібито підбита під час наступальних дій ЗСУ.