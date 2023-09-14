Пропаганда преувеличила в разы: член экипажа танка "Алеша" об "успехах" их машины (видео)

Российский военный заявил, что информация в росСМИ о том, что их экипаж уничтожил восемь танков Украины, не соответствует действительности. Он говорит, что удалось подбить "максимум" два танка и для этого понадобилась помощь артиллерии с пехотой.

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Член экипажа "легендарного" танка Вооруженных сил Российской Федерации "Алеша" Алексей Неустроев заявил, что данные об уничтожении военной техники Сил обороны Украины, распространяемые российской пропагандой, существенно преувеличены. Соответствующее видео 14 сентября опубликовал полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

На видео российский военнослужащий прокомментировал заявление некоторых медиа о том, что его экипажу якобы удалось подбить восемь украинских танков.

"Видео выкладывают там, где мы все восемь танков подбили. Нет, нет. Два танка максимум. И то нам артиллерия помогала. И наша пехота тоже работала. Совместная работа, можно сказать", — сказал танкист ВС РФ.

Со слов оккупанта следует, что российские пропагандисты преувеличили потери украинцев в четыре раза.

Анатолий Штефан отметил, что упомянутый военный является членом экипажа танка "Алеша", который российские СМИ преподносят как "гордость" армии РФ. Танкист воевал в Украине на Запорожском направлении и был награжден президентом России Владимиром Путиным.

По данным издания РИА Новости, Алексею Неустроеву подарили табун лошадей, УАЗ и земельный участок в родном селе. В публикации говорится, что все подарки военный якобы получил от "земляков".

Портал Ulus Media также сообщил, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился подключить дом Алексея Неустроева к центральному отоплению и оплатить строительство забора.

Танкст ВС РФ отправерг данные российской пропаганд

Напомним, что 24 июля OSINT-наблюдатель Арчи Ирвинг опубликовал результаты проверки данных Oryx на достоверность. Он обнаружил дубликаты данных на портале, которые в общей сложности составляют около 2% от общего количества задокументированных сведений.

Ранее, 27 июня, мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными Минобороны озвучил потери западной военной техники, которая была якобы подбита в ходе наступательных действий ВСУ.