"Україна зазнає втрат": ексречник Генштабу відповів, чи вистачає в армії людей для перемоги

Колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов наголосив, що мобілізація — це природний процес, адже тривають інтенсивні бойові дії. З його слів, втрата армії означатиме втрату держави.

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В Україні триває повномасштабна війна та мобілізація населення. Військовий експерт та колишній речник Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов пояснив, чи вистачить державі особового складу для перемоги. Про це відомо з його коментаря "ТСН", опублікованого 14 вересня.

"Ключова місія, яка реалізовується українським Генштабом серед трьох таких — збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців. Відповідь очевидна – якщо ми втратимо армію, то ми втратимо Україну", — підкреслив він.

Експерт зазначив, що інші дві місії — це знищення потенціалу ЗС РФ та звільнення тимчасово окупованих ворогом земель.

"Те, що зараз відбуваються планові заходи в рамках мобілізації – це природний процес. Через інтенсивність бойових дій Україна зазнає втрат, хоч вони й не зрівняно менші, ніж у ворога", — заявив Селезньов.

Нагадаємо, 25 серпня набув чинності наказ Міноборони, згідно з яким частину українців визнають придатними до військової служби попри хвороби. Журналісти розібрались, кого стосуються зміни.

Також Фокус розібрався у тому, кому за законом не загрожує мобілізація у 2023 році. Зокрема, від призову звільнені громадяни, які мають бронь або доглядають за недієздатними особами, а також ті, кому не дозволяє служити стан здоров’я.