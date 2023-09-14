"Украина несет потери": экс-спикер Генштаба ответил, хватает ли в армии людей для победы

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что мобилизация — это естественный процесс, ведь продолжаются интенсивные боевые действия. По его словам, потеря армии будет означать потерю государства.

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В Украине продолжается полномасштабная война и мобилизация населения. Военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев объяснил, хватит ли государству личного состава для победы. Об этом известно из его комментария "ТСН", опубликованного 14 сентября.

"Ключевая миссия, которая реализовывается украинским Генштабом среди трех таких — сохранение жизни и здоровья наших военнослужащих. Ответ очевиден — если мы потеряем армию, то мы потеряем Украину", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что другие две миссии — это уничтожение потенциала ВС РФ и освобождение временно оккупированных врагом земель.

"То, что сейчас происходят плановые мероприятия в рамках мобилизации — это естественный процесс. Из-за интенсивности боевых действий Украина несет потери, хотя они и не сравнимо меньше, чем у врага", — заявил Селезнев.

Напомним, 25 августа вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому часть украинцев признают годными к военной службе несмотря на болезни. Журналисты разобрались, кого касаются изменения.

Также Фокус разобрался в том, кому по закону не грозит мобилизация в 2023 году. В частности, от призыва освобождены граждане, которые имеют бронь или ухаживают за недееспособными лицами, а также те, кому не позволяет служить состояние здоровья.