Розкладає вибухівку на відстані: ЗСУ випробували новий БпЛА-мінувальник, — соцмережі (відео)

БпЛА може одночасно перевозити 4 міни, а оператор може регулювати відстань мінування.

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Українські бійці випробували новий безпілотник, який створили українські виробники. Він дистанційно заміновує територію. Відео роботи нового БпЛА-мінувальника показали в телеграм-каналі Combat footage UA.

"Випробування українського наземного безпілотника з дистанційним керуванням для мінування території протитанковими мінами ТМ-62", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що дрон на колесах з кількома мінами, яким дистанційно керує оператор, рухається по прямій і механічно розкладає протитанкові міни. Бійці можуть регулювати відстянь між вибухівкою.

Дрон-мінувальник може перевозити 4 міни.

Поки що роботу дрона випробували в ангарі, а згодом його планують використовувати в бойових умовах.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці провели полігонні випробування наземного протитанкового дрону-камікадзе. БпЛА вміщує 2 міни і може уражати танки.

Раніше повідомлялося, що українські фахівці розробили новий БпЛА Damocles, який уже допомагає військовим знищувати окупантів. Безпілотник із конструкцією "літального крила" отримав акумулятор на 15 А, який забезпечує час роботи до 2 годин.