Ситуація важка: Лачинський коридор у Карабасі потрібно негайно відкрити, — Держдеп США (мапа)

Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що в Нагірному Карабасі дуже важка гуманітарна ситуація. Лачинський коридор необхідно розблокувати, щоб допомогти людям.

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Сполучені Штати виступають за негайне відкриття Лачинського коридору в Нагірному Карабасі. Про це 14 вересня заявив представник Держдепартаменту Штатів Метью Міллер під час брифінгу для преси.

За його словами, Державний секретар США Ентоні Блінкен говорив з урядами Вірменії та Азербайджану, щоб чітко дати зрозуміти, що Вашингтон хоче, щоб з'явилася можливість вжити заходів у зв'язку з важкою гуманітарною ситуацією в Нагірному Карабасі.

Міллер зазначив, що старший радник Держдепу з переговорів у Закавказзі Луїс Боно продовжує займається цим питанням. У довгостроковій перспективі — мирне врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі загалом.

"Він (Луїс Боно, — ред.) продовжує займатися як короткостроковим пріоритетом — відкриттям Лачинського коридору, так і довгостроковим пріоритетом. Тобто мирним врегулюванням цього питання загалом", — сказав Міллер.

Брифінг Метью Міллера

Що таке Лачинський коридор

Шестикілометровий коридор, який з'єднує Вірменію і Нагірний Карабах. Розташований у Лачинському районі Азербайджану. Наразі ущелиною проходить автодорога Єреван — Горіс — Степанакерт (Ханкенді).

Лачинський коридор на карті Фото: Wikipedia

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що Вірменія звинувачує РФ у зраді та зближується зі США. За словами журналістів, Єреван розчарувався у здатності РФ забезпечити дотримання угоди про припинення вогню між Вірменією та Азербайджаном у 2020-му році. Вірменія вважає, що Кремль, який загруз у війні проти України, не виконав гарантій безпеки в Нагірному Карабасі.