За словами колишнього офіцера армії Нідерландів Еріка Схоутена, великі частини герметичного корпусу, знайдені серед уламків літака Пригожина Emraer Legacy 600, залишилися неушкодженими.

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Бізнес-джет засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, можливо, був збитий ракетою, випущеною з іншого літака. Про це заявив консультант із питань авіаційної безпеки Ерік Схоутен, чия команда Dyami Strategic Security Services проводила розслідування авіакатастрофи 23 серпня.

Колишній офіцер армії Нідерландів пояснив, що бомба на борту не могла знищити літак Legacy 600, оскільки великі частини герметичного корпусу, знайдені серед уламків на місці аварії, залишилися неушкодженими.

За його словами, різні приховані моніторингові датчики могли б виявити запуск ракети із землі.

Схоутен каже, що його команда розслідувачів дотримується робочої версії про те, що ракета класу "повітря-повітря" влучила в корпус літака біля одного з двигунів, що змусило літак перевернутися, водночас один бік крила відірвався через повітряні перевантаження.

В адміністрації президента РФ Володимира Путіна заперечують, що відповідальні за катастрофу літака Embraer Legacy 600. У Міждержавному авіаційному комітеті РФ вирішили не розслідувати подію, як це зазвичай відбувається відповідно до протоколів ICAO, натомість Слідчий комітет РФ почав кримінальне розслідування.

Нагадаємо, що Євген Пригожин може переховуватися на одному з островів Венесуели, як заявив російський політолог Валерій Соловей.

Також повідомлялося, що Джордж Буш-молодший згадав вечерю, на якій його обслуговував Євген Пригожин.