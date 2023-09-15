Бомбы на борту не было: истребитель мог сбить бизнес-джет Пригожина, — СМИ

По словам бывшего офицера армии Нидерландов Эрика Схоутена, большие части герметичного корпуса, найденные среди обломков самолета Пригожина Emraer Legacy 600, остались неповрежденными.

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Бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, возможно, был сбит ракетой, выпущенной с другого самолета. Об этом заявил консультант по вопросам авиационной безопасности Эрик Схоутен, чья команда Dyami Strategic Security Services проводила расследование авиакатастрофы 23 августа.

Бывший офицер армии Нидерландов объяснил, что бомба на борту не могла уничтожить самолет Legacy 600, поскольку большие части герметичного корпуса, найденные среди обломков на месте крушения, остались неповрежденными.

По его словам, различные скрытые мониторинговые датчики могли бы обнаружить запуск ракеты с земли.

Схоутен говорит, что его команда-расследователей придерживается рабочей версии о том, что ракета класса "воздух-воздух" попала в корпус самолета возле одного из двигателей, что заставило самолет перевернуться, при этом одна сторона крыла оторвалась из-за воздушных перегрузок.

В администрации президента РФ Владимира Путина отрицают, что ответственны за крушение самолета Embraer Legacy 600. В Межгосударственном авиационном комитете РФ решили не расследовать произошедшее, как это обычно происходит в соответствии с протоколами ICAO, вместо этого Следственный комитет РФ начал уголовное расследование.

Напомним, что Евгений Пригожин может скрываться на одном из островов Венесуэлы, как заявил российский политолог Валерий Соловей.

Также сообщалось, что Джордж Буш-младший вспомнил ужин, на котором его обслуживал Евгений Пригожин.