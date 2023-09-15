"Україна тримає ініціативу": адмірал Британії високо оцінив контрнаступ ЗСУ

24-й голова британської армії і начальник штабу оборони Великобританії Ентоні Радакін, наголосив, що "повільний прогрес" України у контрнаступі не може бути виміряний жодним передбачуваним графіком.

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Сер Ентоні Радакін на ярмарку озброєнь DSEI в Лондоні, коментуючи поточний стан бойових дій в Україні, зауважив, що хід війни неможливо планувати, пише The Guardian.

"Ідея про те, що війна — це акуратно й акуратно, і ви можете планувати і передбачити її до n-го ступеня, — нісенітниця", — підкреслив вищий військовий офіцер.

Він відкинув заяви про те, що український контрнаступ йде з труднощами і зазначив, що ЗСУ на півночі утримують деокуповані території і закріплюють там російські сили, а на півдні просуваються від 10 до 20 км залежно від того, як це оцінювати.

Радакін, який тісно пов’язаний із консультуванням найвищого командування України під проводом генерала Валерія Залужного, нещодавно у своєму інтерв'ю BBC News заявив, що Україна перемагає у війні, а Росія – програє. За його словами, ЗСУ успішно повертають собі тимчасово окуповані території.

Війна в Україні — останні новини

Генштаб підтвердив звільнення селища Андріївка біля Бахмута, а 14 вересня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що, зі слів речника Східної групи військ Іллі Євлаша, ЗСУ змусили окупантів відійти з позицій біля Міньківки та Дубово-Василівки поблизу Бахмута.

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За даними аналітичного центру Atlantic Council, всім великим перемогам України за 18 місяців війни передували операції, які порушували логістику ЗС РФ. Схоже відбувається і зараз, тільки масштаб цих процесів став ще більшим — по всій лінії фронту на півдні та сході.