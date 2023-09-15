"Украина держит инициативу": адмирал Британии высоко оценил контрнаступление ВСУ

24-й глава британской армии и начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, отметил, что "медленный прогресс" Украины в контрнаступлении не может быть измерен ни одним предсказуемым графиком.

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Сэр Энтони Радакин на ярмарке вооружений DSEI в Лондоне, комментируя текущее состояние боевых действий в Украине, заметил, что ход войны невозможно планировать, пишет The Guardian.

"Идея о том, что война — это аккуратно и аккуратно, и вы можете планировать и предвидеть ее до n-й степени, — чушь", — подчеркнул высший военный офицер.

Он отверг заявления о том, что украинское контрнаступление идет с трудностями и отметил, что ВСУ на севере удерживают деоккупированные территории и закрепляют там российские силы, а на юге продвигаются от 10 до 20 км в зависимости от того, как это оценивать.

Радакин, который тесно связан с консультированием высшего командования Украины под руководством генерала Валерия Залужного, недавно в своем интервью BBC News заявил, что Украина побеждает в войне, а Россия — проигрывает. По его словам, ВСУ успешно возвращают себе временно оккупированные территории.

Война в Украине — последние новости

Генштаб подтвердил освобождение поселка Андреевка возле Бахмута, а 14 сентября аналитики Института изучения войны сообщили, что, по словам спикера Восточной группы войск Ильи Евлаша, ВСУ заставили оккупантов отойти с позиций возле Миньковки и Дубово-Васильевки вблизи Бахмута.

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По данным аналитического центра Atlantic Council, всем крупным победам Украины за 18 месяцев войны предшествовали операции, которые нарушали логистику ВС РФ. Похожее происходит и сейчас, только масштаб этих процессов стал еще больше — по всей линии фронта на юге и востоке.