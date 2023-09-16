"Х**ли недороблені": Монтян поскаржилась, як росЗМІ ненавидять мешканців Донбасу (відео)

Колишня мешканка Києва, а нині агітаторка за "рускій мір", здивована тими словами, якими обзивають українців у росЗМІ. Вона шокована, чому Кремль їх за це не карає.

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Російська пропагандистка Тетяна Монтян в ефірі росЗМІ почала скаржитись не неповагу з боку росіян. Жінка тривалий час перебуває на тимчасово окупованій частині Донбасу і з'являється в ефірах російського телебачення, розповідаючи про необхідність окупації України. Однак в одному зі своїх крайніх ефірів вона висловила певне незадоволення колегами-пропагандистами. Зокрема, перелічила принизливі прізвиська, якими росіяни обзивають українців. Фрагмент відео з її скаргами оприлюднив український журналіст Денис Казанський у Twitter.

Монтян назвала пропагандистів з росЗМІ "охранотою" і процитувала слова, які почула на російському телебаченні — цими словами називали українців. Зокрема, фігурували наступні вирази: "южнорускіє", "х**ли нєдодєланиє", "люді с нє той гєнєтікой".

На думку колаборантки, це "розпалювання ворожнечі" і вона обурюється з того, що це в Росії розглядається як норма.

"Вони цілеспрямовано розпалюють ненависть і навіть не ховаються. І ніхто їх за це не "набутилює", і все в них добре", — сказала Монтян під час розмови з колегою-пропагандистом.

Тетяна Монтян — що про неї відомо

Тетяна Монтян — 50-річна українська громадянка, яка певний час проживала в Києві та займалась адвокатською діяльністю. Під час "Революції Гідності" вона засудила Майдан, і вже на другий рік окупації Росією частини Донбасу перебралась на непідконтрольну Україні територію. Після цього регулярно з'являлась в ефірах росЗМІ: проводила антиукраїнську агітацію і заперечувала територіальну цілісність України. За це СБУ оголосила їй про підозру: жінку підозрюють у злочинах за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Тим часом ЗСУ продовжують звільнювати Донбас. Зокрема, 15 вересня стало відомо про звільнення двох населених пунктів на південь від Бахмуту на Донеччині. Спершу бійці 3 штурмової бригади вибили ворога з Андріївки. Потім український прапор встановили у Кліщіївці.

Експерт оцінив ймовірність можливого оточення Бахмуту, який ЗС РФ захопили після 9-місячних боїв. Стверджує, що російське командування буде втримувати його до останнього через ціну, якою він дістався Росії.

Нагадуємо, у мережі опублікували світлину корвета "Самум" ЧФ РФ, який втратив хід після можливого зіткнення з українським морським дроном Sea Baby. Перед цим ЗСУ завдали удару по ще двом кораблям: до них дістали, припускають, ракетою "Нептун" українського виробництва. Між тим державний секретар Ентоні Блінкен натякнув, що Україна має шанс отримати ракети ATACMS: розповів, що до отримання цих ракет потрібно підготуватись.