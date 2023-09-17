"Крилаті монстри" для Ту-160: що відомо про нові російські ракети Х-БД (фото)

На думку експертів, нова ракета, ймовірно, мало чим відрізняється від Х-101. Відомо, що у неї збільшена дальність польоту до 6500 км, а багатозарядна боєголовка призначена для ураження двох різних цілей, віддалених одна від одної на 100 км.

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Російські пропагандисти пафосно розповіли про нові крилаті ракети повітряного базування Х-БД, які нещодавно були прийняті на озброєння ЗС РФ. При цьому однією з головних переваг "нового монстра", яким озброять стратегічні бомбардувальники Ту-160М, є її дальність польоту, що перевищує 6500 км. Про це пише російське "Военное обозрение".

Примітно, що ракету продемонстрували главі КНДР Кім Чен Ину під час його поїздки до Владивостока 16 вересня. У присутності міністра оборони РФ Сергія Шойгу північнокорейському лідеру розповіли про характеристики нового дітища російського оборонпрому.

При цьому російські медіа не розкрили інших подробиць про тактико-технічні характеристики Х-БД, і обмежилися тільки даними про дальність її польоту.

Візит Кім Чен Ина до Владивостока

Оцінка військових експертів

Тим часом західні експерти з Bulgarian Military поділилися чутками про те, що може являти собою нова російська ракета. Оглядачі пишуть, що нове "технологічне диво" росіян створювали на базі відомої ракети Х-101, а розробкою займалися фахівці проєктно-конструкторського бюро "Радуга".

Незважаючи на те, що ТТХ нової ракети засекречені, ходять чутки, що Х-БД може бути оснащена багатозарядною боєголовкою, призначеною для ураження двох різних цілей, віддалених одна від одної на 100 км. При цьому питання про оснащення ракети ядерним зарядом залишається відкритим.

Ракета Х-101

Також експерти зазначили, що, ймовірно, Х-БД виготовлена із сучасних композиційних матеріалів, які забезпечують їй підвищену міцність і скритність. Вважається, що ці матеріали роблять ракету більш стійкою до виявлення радіолокаційними системами, що, своєю чергою, дає їй змогу більш ефективно проникати крізь оборону противника.

Крім того, ракета нібито має чудові маневрені характеристики в польоті, що ускладнює її перехоплення.

"Однак важливо зазначити, що ці чутки мають спекулятивний характер і не підтверджені офіційними джерелами", — підкреслили оглядачі.

Про нову ракету написали й українські експерти з Defence Express. Вони зазначили, що Х-БД щонайменше має відрізняться від Х-101 своїми габаритами. Наприклад, довжина корпусу нової ракети може досягати орієнтовно до 10 метрів, проти 7,45 у Х-101.

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Також оглядачі звернули увагу, що російські джерела ще у 2017 році говорили про нову комбіновану систему наведення. Нібито Х-БД матиме інерційну систему навігації з можливістю коригувати маршрут польоту, використовуючи при цьому цифрові еталонні карти місцевості або оптичне зображення місцевості, а також радіолокаційну або оптичну головку самонаведення.

Загалом експерти дійшли висновку, що мова може йти лише про модернізований варіант Х-101 з поліпшенням деяких характеристик.

"І якщо це справді так, то запустити виробництво такого "виробу" для війни проти України для російського ВПК не виглядає надто складним завданням", — підкреслили вони.

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Але відкритим залишається найголовніше питання — як нову ракету з великими габаритами будуть встановлювати на Ту-160 або Ту-95 МС і як її інтегрувати з цими ракетоносцями. Адже якщо її розміри більші за Х-101, то вона не поміститься в бомбовідсіки літаків, а розміщення їх на пілонах під крилами також буде технічно складним завданням.

Також залишається відкритим питання про руйнівність Х-БД, але все ж таки йдеться про ракету повітряного базування з дозвуковою швидкістю, а це значить, що для українських засобів ППО вона не надасть принципово нових складнощів у плані її перехоплення, підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2023 року ПКС Росії отримають чотири нові стратегічні бомбардувальники Ту-160М. Але насправді може йтися не про будівництво нових літаків, а про модернізацію радянських літаків за програмою "відтворення" протягом 2020-2022 років.