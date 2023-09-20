Російських штурмовиків озброїли гранатометами ГМ-94: що про них відомо

Заявляється, що тульське підприємство доставило партію гранатометів 43-мм калібру ГМ-94.

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Холдинг "високоточні комплекси" з корпорації "Ростех" передали в армію РФ гранатомети ГМ-94 для штурмових підрозділів. Про це повідомляє РІА Новини.

Штурмові підрозділи окупантів нібито отримали партію гранатометів ГМ-94. Вони мають великий попит на фронті, бо треба знищувати фортифікаційні споруди. Також стверджується, що постачання відбулось раніше всіх термінів.

ГМ-94 — це розробка "Конструкторського бюро приладобудування імені А.Г. Шипунова". Озброєння має 43-мм калібр з різними типами боєголовки від уламкових до термобаричних. Вага ГМ-84 менш як 5 кілограмів, довжина — 80 см з розкладеним прикладом. В "Ростех" також заявили, що гранатомет має слабку віддачу. Місткість магазину 3-4 постріли. Максимальна дальність прицільної стрільби складає до 300 метрів. сам гранатомет було створено ще у 1990-х роках.

ГМ-94 Фото: Вікіпедія

"Це особливо важливо для військовослужбовців, які ведуть бої з окопаним противником, практично віч-на-віч. Завдяки наполегливій і самовідданій праці тульських зброярів нова партія вирушила у війська достроково", — розповів індустріальний директор комплексу озброєнь "Ростеха" Бекхан Оздоєв.

Нагадаємо, 19 вересня "Ростех" заявив, що вони наростили виробництво ракет "Іскандер" та "Кинджал" у 10 разів.

14 вересня на підприємстві Курганмашзавод стався вибух. Підприємство спеціалізується на виробництві БМП,