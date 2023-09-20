Российских штурмовиков вооружили гранатометами ГМ-94: что о них известно

Заявляется, что тульское предприятие доставило партию гранатометов 43-мм калибра ГМ-94 раньше всех сроков.

Related video

Холдинг "Высокоточные комплексы" из корпорации"Ростех" передали в армию РФ гранатометы ГМ-94 для штурмовых подразделений. Об этом сообщает РИА Новости.

Штурмовые подразделения оккупантов получили партию гранатометов ГМ-94. Они пользуются большим спросом на фронте, потому что надо уничтожать фортификационные сооружения. Также утверждается, что поставки состоялись раньше всех сроков.

ГМ-94 — это разработка "Конструкторского бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова". Вооружение имеет 43-мм калибр с различными типами боеголовки от осколочных до термобарических. Вес ГМ-84 менее 5 килограммов, длина — 80 см с разложенным прикладом. В "Ростех" также заявили, что гранатомет имеет слабую отдачу. Вместимость магазина 3-4 выстрела. Максимальная дальность прицельной стрельбы составляет до 300 метров. Сам гранатомет был создан еще в 1990-х годах.

ГМ-94 Фото: Википедия

"Это особенно важно для военнослужащих, которые ведут бои с окопавшимся противником, практически лицом к лицу. Благодаря упорному и самоотверженному труду тульских оружейников новая партия отправилась в войска досрочно", — рассказал индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Напомним, 19 сентября "Ростех" заявил, что они нарастили производство ракет "Искандер" и "Кинжал" в 10 раз.

14 сентября на предприятии Курганмашзавод произошел взрыв. Предприятие специализируется на производстве БМП,