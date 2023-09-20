Знайшли хованку: бійці ЗСУ ударними дронами атакували окопи ЗС РФ у Запорізькій області (відео)

Двоє російських військових відкрили стрілецький вогонь по БПЛА, який прилетів на їхню позицію, але не вибухнув.

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Бійці 82-ї Окремої десантно-штурмової бригади показали, як відпрацювали за допомогою ударних дронів по окопах Збройних сил Російської Федерації у Запорізькій області. Відповідне відео опублікували в соцмережі.

Спочатку в ролику видно, як український ударний дрон залетів в окоп, де перебував російський військовий, та вибухнув. Після цього двоє солдатів РФ змінили свою "хованку", проте безпілотний літальний апарат їх знайшов та завдав удару. В результаті ворожий бліндаж розлетівся на частинки, а в небо здійнявся густий сірий дим.

За інформацією українських бійців, окупанти змогли вижити після удару дрона та заховалися вже в іншому місці. Ще один удар БПЛА — і росіяни все ще живі.

"Везучі, але не мертві", — назвали їх українські штурмовики.

Дрон прилетів на позицію ворога, проте не вибухнув. У цей час окупанти вирішили відкрити стрілецький вогонь по БПЛА. Після чого запрацювала українська артилерія, і "везіння" окупантів закінчилося — вони не вижили.

Нагадаємо, 19 вересня бійці 47 Окремої механізованої бригади показали, як під час штурму на Мелітопольському напрямку взяли в полон шістьох військових Збройних сил Російської Федерації. Українським бійцям вдалося полонити чотирьох солдатів та двох російських офіцерів — командира роти та командира взводу.

20 вересня стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій знищили гармату МСТА-Б зі снарядами "Краснополь" на Бахмутському напрямку. Ворог ретельно замаскував ціль, проте вона була уражена через вдалу взаємодію операторів ССО та артилерії Сил оборони.