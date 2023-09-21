"Ніхто не в безпеці": програш України у війні вплине на весь світ, — МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що західним союзникам Києва необхідно набратися терпіння, оскільки воювати з Росією — дуже важко.

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Союзники повинні забезпечити перемогу України у війні проти Росії, оскільки програш Києва відчує на собі весь світ. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише CNN.

За його словами, поки Україна не перемогла у війні, ніхто не може бути в безпеці. Якщо Київ не зможе повернути під контроль усі окуповані території, то почнеться нова геополітична реальність для всіх.

Ландсбергіс сказав, що це стосується не тільки сусідів РФ, а взагалі всіх держав світу.

На думку литовського дипломата, західним союзникам Києва необхідно набратися терпіння, оскільки воювати з Росією — дуже важко.

"Вони (українці, — ред) платять за контрнаступ своєю кров'ю, життями свого народу. Ми просто оплачуємо рахунки. Тому я не думаю, що морально правильно очікувати, що вони підуть швидше або критикувати, що вони не досягають цілей", — сказав Ландсбергіс.

Він заявив, що Сили оборони України роблять усе, щоб перемогти ворога.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що профільні відомства США схвалили постачання ATACMS Україні. За словами журналістів, президент США ще може висловити свою відмову проти передачі Україні тактичної далекобійної ракетної системи.